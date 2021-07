Tracing dan Testing Covid-19 Dikebut hingga 4 Kali Lipat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah akan mengebut kegiatan pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) hingga empat kali lipat seiring dengan peningkatan kasus covid-19 di Indonesia.Kegiatan tersebut akan difokuskan di daerah yang mencatatkan tingkat kasus positif covid-19 ( positive rate ) cukup tinggi."Atas diskusi dengan Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan), kita juga akan meningkatkan testing dan tracing sampai 3-4 kali lipat dari yang ada sekarang," katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis, 1 Juli 2021.Budi menjelaskan, upaya ini sama seperti yang dilakukan negara-negara lain yang juga mengalami kenaikan kasus covid-19 dan telah sesuai dengan standar World Health Organization (WHO).Berdasarkan rujukan WHO, jika positive rate suatu wilayah di bawah lima persen, maka rasio tes minimal 1/1.000 per minggu. Lalu jika positive rate berkisar lima hingga 15 persen, maka rasio tes yang dilakukan minimal 5/1.000 per hari.Kemudian jika positive rate di suatu wilayah 15 hingga 25 persen, dilakukan tes minimal 10/1.000 per minggu. Serta jika positive rate mencapai 25 persen atau lebih, dilakukan tes minimal 15/1.000 per minggu.Saat ini, tercatat masih sekitar 100 ribuan testing covid-19 per hari. Dia berharap testing dan tracing dapat dilakukan hingga 400 ribu-500 ribu per hari."Jadi banyak daerah dan klaster yang sudah tinggi positive rate-nya, kita harus menaikkan itu sampai 15 kali lipat atau 15 tes per 1.000 populasi per minggu," ucapnya.Selain itu, jelas Budi, testing ini bukan bertujuan untuk screening melainkan untuk epidemiologi. Pemerintah ingin melacak penyebaran covid-19 dan kemudian menanggulanginya."Kita kejar suspek dan kontak eratnya. Bukan screening. Orang yang kontak erat harus dikarantina dulu supaya tidak menular," pungkasnya.(DEV)