ITAP 2021 Tingkatkan Kemampuan Transformasi Industri dengan Penguatan SDM dan Teknologi

Mencapai sinergi lintas industri untuk produktivitas dan efisiensi





Perusahaan-perusahaan menginspirasi dalam Industri 4.0





Indonesia di Ajang ITAP

Jakarta: Bersamaan dengan pulihnya berbagai negara dari pandemi, penguatan ketahanan industri tetap menjadi kunci untuk membangun dunia yang lebih baik pada masa endemik covid-19.Hal tersebut menjadi tema pameran Industrial Transformation ASIA-PACIFIC (ITAP) ke-4 yang digelar pada 22-24 November 2021. Pameran diselenggarakan dalam format hibrida untuk memaksimalkan jangkauan regional dan mendorong keterlibatan dalam industri manufaktur dan industri terkait.ITAP 2021 memiliki dua pilar utama, yakni sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memberdayakan. Dua hal tersebut menjadi kunci untuk membangun ketahanan dan kelangsungan dunia yang tahan terhadap covid-19.Covid-19 masih menjadi masalah besar bagi perusahaan manufaktur yang melakukan produksi secara fisik dan aktivitas lapangan. Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), dan Augmented Reality (AR) dapat membantu mengurangi masalah ini dengan memungkinkan produsen bekerja dengan aman, mengurangi risiko terpapar, sekaligus meningkatkan produktivitas."Kami mengajak perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna mengevaluasi proses bisnis mereka, meningkatkan keterampilan pekerja, dan membekalinya dengan keahlian yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. ITAP senantiasa menjadi platform industri di kawasan untuk mengeksplorasi solusi inovatif, memperluas jaringan kemitraan dan membangun gudang alat mereka untuk pengembangan kemampuan,” ujar Chua Wee Phong Chief Executive (Markets), Constellar Holdings, selaku penyelenggara pameran.Digitasi, keberlanjutan, dan rantai pasokan yang efektif merupakan kunci daya saing produksi. Pandemi dengan jelas menunjukkan seberapa cepat proses produksi dapat ditantang. Implementasi dan perluasan produksi yang berkesinambungan dalam Industri 4.0 menjadi komponen yang semakin penting dalam pengembangan produksi."Kawasan Asia Pasifik dengan cepat berkembang menjadi hub bagi perusahaan teknologi yang terkait dengan Industri 4.0. ITAP memberikan kesempatan bertemu secara langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut, merasakan inovasi teknologi dan menjalin kerja sama bisnis,” ujar Dr Jochen Köckler, Chief Executive, Deutsche Messe, mitra internasional ITAP.ITAP tahun ini berfokus pada SDM dan teknologi berdasarkan dari pengamatan mendalam terhadap negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang memiliki sentimen kuat seputar tantangan tenaga kerja yang timbul akibat protokol jaga jarak.“Situasi ini akan terus berlanjut dan menciptakan kenormalan baru di mana perusahaan harus menyesuaikan pola kerja dan proses produksi. Ini akan menjadi kekuatan pendorong Industri 4.0 dan kita perlu mengembangkan secara sistematis di semua dimensi untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Siriwat Waiyanit, Wakil Ketua (Manufacturing Automation and Robot Center) Thai-German Institute, organisasi perdagangan pendukung ITAP di Thailand yang berfokus pada transfer teknologi manufaktur maju ke industri Thailand.Jaffri Ibrahim, CEO CREST Malaysia menambahkan, “Begitu Malaysia pulih dari pandemi, penting bagi industri untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0 melebihi sebelumnya guna memungkinkan pemulihan bisnis dan sektoral, bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan bangsa, serta mencapai ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.”CREST merupakan kepanjangan dari Collaborative Research in Engineering, Science and Technology Centre di Malaysia, yang berfokus pada Penelitian & Pengembangan, Pengembangan Bakat, dan Komersialisasi Industri E&E untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. CREST bekerja sama dengan pemerintah, pelaku industri, dan berbagai universitas di seluruh Malaysia untuk mengembangkan teknologi Industri 4.0, seperti Virtual Manufacturing Flow dan Predictive Maintenance dengan Augmented Reality.Covid-19 memperlihatkan bagaimana industri saling berhubungan, dan bahwa ekosistem yang sehat dan tangguh akan membawa manfaat bagi semua pihak. Untuk mendorong sinergi di antara sektor-sektor industri terkait, ITAP 2021 akan digelar bersamaan dengan pameran rantai pasok yakni LogiSYM 2021 dan CARGONOW 2021 yang digelar untuk pertama kalinya.Seminar LogiSYM 2021 yang digelar selama pameran, akan membuka peluang untuk saling berbagi pengetahuan, mengembangkan kemampuan dan peluang dalam Smart Logistics and Supply Chain Management Solutions.Sementara, CARGONOW 2021 akan menampilkan teknologi dan inovasi logistik mutakhir. Kedua event tersebut akan menarik perhatian pada empat bidang, yakni Additive Manufacturing, Digital Factory, Industrial Automation, dan Intra-Logistics.Misi ITAP adalah membantu bisnis lokal dan regional di berbagai tahap adopsi untuk memulai, menskalakan, dan melanjutkan transformasi Industri 4.0 mereka.Pada saat covid-19 dapat mengganggu transformasi ini dengan permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ITAP 2021 bertujuan untuk menginspirasi peserta untuk tetap berada di jalur dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pelanggan untuk menampilkan solusi-solusi Industri 4.0. Seperti edisi sebelumnya, peserta akan mendapatkan akses ke jaringan para pakar industri dan rekan bisnis lokal dan regional, untuk mengeksplorasi peluang kerja sama.ITAP 2021 juga akan kembali menggelar Industrial Transformation Forum, Future of Manufacturing Summit, dan the Standards Forum. Para pemimpin industri akan mempresentasikan dan memimpin diskusi hangat tentang pengembangan kemampuan dan ketahanan; penemuan terbaru dalam teknologi manufaktur; perkembangan industri-industri utama; pengembangan strategis regional; dan inisiatif pemerintah negara regional daerah tentang Industri 4.0.Event khas ITAP seperti Industry 4.0 Experiential Zone, digital sandboxes, dan one-on-one business matching akan menghadirkan peluang bagi para peserta untuk terhubung, serta menemukan dan/atau menampilkan solusi inovatif dan praktis.Konferensi akan digelar secara online sementara pameran akan digelar offline di Singapore EXPO & MAX Atria, dengan memperhatikan protokol kesehatan.ITAP 2021 adalah acara MICE dengan peserta yang telah memperoleh vaksinasi lengkap. Panitia pelaksana bekerja sama dengan Singapore Tourism Board (STB), Singapore EXPO dan otoritas terkait untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para peserta pameran."ITAP 2021 adalah platform penting untuk transformasi industri, memberikan kesempatan berharga dan waktu yang tepat untuk mengkatalisasi pembelajaran, pertumbuhan, dan pemulihan saat kita menuju ketahanan terhadap covid. Singapura akan terus menyelenggarakan acara MICE dengan cara yang aman, terpercaya, dan inovatif. Kami menyambut kedatangan para delegasi ke pameran ITAP 2021 yang aman dan sukses di Singapura,” kata Poh Chi Chuan, Direktur Eksekutif, Exhibitions and Conferences, Singapore Tourism Board.Detail mengenai pameran dan perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan ITAP 2021 akan disampaikan kemudian.Situasi pandemi covid-19 tahun lalu tidak menyurutkan semangat negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menghadiri pameran Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP) 2020. ITAP 2020 yang digelar selama tiga hari dan dikemas secara hybrid berhasil menghadirkan lebih dari 5 ribu pengunjung. Sebanyak 40 persen di antaranya merupakan pengambil keputusan perusahaan.Dengan penyebaran covid-19 yang melambat, ITAP 2021 diikuti oleh lebih banyak peserta dan diprediksi dihadiri oleh lebih banyak pengunjung. Tahun ini lebih dari 100 peserta pameran di 8 paviliun akan hadir memamerkan produk terbaru mereka secara fisik.Sejumlah nama besar akan kembali hadir antara lain Siemens, BOSCH, SAP, TRUMPF, EOS, DEHN, Delta, Microsoft, TUV SUD, Beckhoff, Honeywell, Glee Trees, ABB, Fraunhofer, Rockwell, dan lainnya.Constellar menargetkan lebih dari 15 ribu pengunjung menghadiri pameran tahun ini."Tahun lalu jumlah pengunjung digital dari Indonesia berada di peringkat kedua terbanyak mencapai 8 persen dari total pengunjung. Tahun ini dengan dibukanya paviliun Indonesia oleh Kementerian Perindustrian RI di pameran fisik ITAP 2021 di Singapore EXPO, akan semakin mengundang banyak para petinggi perusahaan Indonesia untuk hadir secara fisik di ITAP 2021," kata Chua Wee Phong, Chief Executive (Markets), Constellar Holdings.Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi ITAP 2021 di