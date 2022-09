Harga Sawit Dongkrak Kesejahteraan Petani

baca juga: Pengembangan Riset dan Inovasi Produk Hilir Kelapa Sawit Masih Terbuka Lebar

(SAW)

Mukomuko: Harga tertinggi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dibeli oleh pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, naik dari sebesar Rp1.760 per kilogram menjadi Rp1.790 per kilogram yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani. "Harga sawit naik dari sebesar Rp1.760 per kg menjadi Rp1.790 per kg di PT Gajah Sakti Sawit," kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Meri Marlina, di Mukomuko dikutip dari Antara, Selasa, 20 September 2022.Ia mengatakan hal itu setelah menerima data perkembangan harga tandan buah segar kelapa sawit sejak beberapa hari ini dari sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini.Sedangkan harga terendah TBS kelapa sawit yang dibeli oleh pabrik kelapa sawit di daerah ini sebesar Rp1.510 per kg di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi.Ia mengatakan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini semakin mendekati harga ketetapan tim penetapan harga sawit provinsi sebesar Rp1.880 per kilogram."Hampir mendekati harga sawit di pabrik daerah ini, kalau harga sawit di pabrik daerah ini dalam Minggu ini naik Rp50 per kg kemungkinan sama dengan harga ketetapan tim perumus," ujarnya.Ia mengatakan harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas naik dari sebesar Rp1.730 per kg menjadi Rp1.760 per kg, harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari naik dari sebesar Rp1.700 per kg menjadi Rp1.730 per kg.Kemudian Harga sawit di PT Karya Agro Sawitindo naik dari sebesar Rp1.680 per kg menjadi Rp1.710 per kg, harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri masih bertahan sebesar Rp1.740 per kgmHarga sawit di PT Daria Dharma Pratama naik dari sebesar Rp1.700 per kg menjadi Rp1.730 per kg, dan PT Surya Andalan Primatama naik dari sebesar Rp1.700 per kg menjadi Rp1.750 per kg, dan harga sawit di PT Bumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp1.740 per kg menjadi Rp1.770 per kg.Ia berharap harga pembelian TBS kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini mengalami peningkatan agar kesejahteraan petani sawit setempat semakin baik.