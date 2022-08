TNI Dapat Bantuan 500 Ribu Ampul Vitamin C dari DNR dan Rama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: TNI menerima bantuan sebanyak 500 ribu ampul injeksi vitamin C . Bantuan ini didonasikan oleh PT Dos Ni Roha (DNR) bersama dengan PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama)."Pemberian bantuan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan sistem imun prajurit di jajaran TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Sehingga, para prajurit fit dalam menjalankan tugas di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung," kata Komisaris DNR Julie Tanoesoedibjo, melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Agustus 2022.Bantuan diserahkan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa selaku perwakilan dari TNI. Bantuan diberikan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.Bantuan setara Rp12,63 miliar ini juga merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan menyambut HUT Kemerdekaan ke-77 RI. Vitamin C injeksi yang diserahkan adalah Ramvit C-500 yang mengandung 500 mg/5 ml Ascorbic Acid di setiap ampulnya."Bantuan vitamin C ini diharapkan menjadi perisai bagi jajaran TNI dalam menangkal covid-19 selama bertugas menjaga ketahanan dan keamanan negara," kata Julie.Dia berharap DNR dan Rama dapat terus bekerja sama dengan TNI untuk tumbuh bersama. "Sesuai moto perusahaan kami, Growing with Synergy."Baca: Vitamin C Mampu Tingkatkan Memori, Pengaturan Mood dan Fungsi Kognitif Sebanyak 500 ribu ampul Ramvit C tersebut didistribusikan masing-masing kepada Puskes TNI sebanyak 25 ribu ampul, Puskes Angkatan Darat 275 ribu ampul, Diskes Angkatan Laut 125 ribu ampul, dan Diskes Angkatan Udara 75 ribu ampul.Hetty mengatakan sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam menanggulangi penyebaran covid-19 sangatlah penting. Terutama bagi prajurit di satuan TNI yang merupakan garda terdepan pertahanan negara."TNI sebagai bagian dari pemerintah menyambut baik dukungan dari para pelaku usaha seperti DNR dan Rama dalam upaya menangkal penyebaran covid-19," kata Hetty.