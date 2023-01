Upaya Askrindo Biar Kinerja Bisnis Tetap Moncer di 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Askrindo berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) . Askrindo telah melakukan assessment serta bekerja sama dengan lembaga independen untuk mengukur atau menilai implementasi GCG.Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo Kun Wahyu Wardana mengatakan, Askrindo akan terus berusaha menunjukkan performa positif yang selama ini sudah dicapai. Hal ini juga merupakan bagian dari menjaga kepercayaan dari para stakeholder."Di tahun 2023, Askrindo berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan baik dari sisi kinerja keuangan, tata kelola hingga bisnis perusahaan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Januari 2023.Askrindo yang merupakan salah satu anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG) berhasil mendapatkan 1st The Best Indonesia GCG 2023, 1st The Best Indonesia Enterprises Risk Management 2023, dan 2nd The Best Indonesia Finance 2023 dari Economic Review.Capaian positif ini menunjukkan Askrindo dapat menjalankan kontrol internal, dan didukung dengan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, Askrindo juga melakukan pengelolaan risiko yang efektif dari setiap proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis.Ia menyebut, hal ini juga membuktikan bahwa Askrindo sebagai perusahaan asuransi yang telah berhasil melakukan monitoring kepatuhan bisnis, sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud guna mendorong budaya perusahaan yang sehat dan akuntabel."Pengembangan tata kelola perusahaan tanpa mengesampingkan manajemen risiko yang baik, menjadi fokus Askrindo dalam berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia," tutup Kun.