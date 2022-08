Mendag: Minyak Goreng Curah di 4 Pulau Besar RI Sudah Rp14 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan harga minyak goreng curah di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, dan Kalimantan sudah menurun menjadi Rp14 ribu per liter. Namun, di Pulau Papua dan Maluku, memang masih terdapat harga minyak goreng curah melebihi Rp14 ribu per liter."Perintah Presiden waktu saya jadi menteri dua bulan minyak curah, minyak kemasan sederhana Rp14 ribu. Alhamdulillah dua minggu sudah Rp14 ribu di Jawa, Bali, Sumatra, dan Kalimantan," ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.Untuk di Papua dan Maluku, Zulkifli mengatakan akan terdapat pengiriman hingga 1.000 ton. Saat ini di Maluku dan Papua, harga minyak goreng curah bisa mencapai Rp17 ribu per liter."Sekarang Rp17 ribu di Maluku, Papua. Dua minggu lagi, kalau masuk kita banjiri barang-barang itu, karena di Papua tidak bisa curah. Nah kemasannya baru jadi kemasan sederhana. Kalau curah kan bawanya susah," katanya.Selain soal harga minyak goreng , Zulkifli juga melaporkan kondisi terakhir harga tandan buah segar (TBS) kepada Presiden Jokowi. Sebab pada dua pekan lalu Presiden meminta agar harga TBS bisa dinaikkan di atas Rp2.000 per kilogram (kg)."Hari ini sebagian sudah di atas Rp2.000 (per kg), sebagian masih Rp1.700. Saya sudah janji dua minggu lagi TBS bisa di atas Rp2.000," katanya.Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan akan meneruskan penerapan sejumlah strategi, yakni menunda kenaikan pungutan ekspor sebesar USD200. Dengan demikian, harga TBS bisa naik Rp600 per kg.Kedua, pemerintah mengurangi pajak sebesar USD230 sehingga harga TBS kembali naik sebesar Rp630 per kg. "Artinya harga TBS itu sekurang-kurangnya Rp1.230 ditambah Rp1.250 sama dengan Rp2.480," katanya."Nah sekarang di Riau sudah Rp2.100, di Jambi masih Rp1.700-an. Satu minggu, dua minggu ke depan sudah di atas Rp2.000 sudah rata-rata," pungkas Zulkifli.