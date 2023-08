Yulia Saksen Beberkan Rahasia Branding di Indonesia Retail Summit 2023

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pakar branding internasional Yulia Saksen membagikan pengalamannya mengenai internationalisasi dan strategi branding kepada para peretail dan pebisnis di Indonesia. Dia menjabarkan bagaimana caranya untuk berkembang di tengah gempuran pesaing masa kini.Yulia menjelaskan tentang pentingnya strategic branding dan perannya dalam meningkatkan persepsi brand di suatu bisnis. Pengetahuan itulah yang dia terapkan untuk memandu bisnis dalam menyelaraskan brand mereka dengan tren konsumen dan menciptakan customer experience yang tidak terlupakan.Hal itu diungkapan Yulia saat menjadi pembicara di Indonesia Retail Summit 2023 yang diselenggarakan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bertema ASEAN RETAIL: Epicentrum of Growth dengan tiga pilar besar yaitu Recover-Rebuilding, Digital Economy, and Sustainability.Sebagai Co-Founder dan Direktur Creativeans, Yulia Saksen dikenal sebagai pakar branding yang diakui secara international, konsultan bisnis, dan pembicara yang influensial dengan jejak karir yang gemilang di Asia dan Eropa.“In order to scale up your brands, there are a couple of things you should do; one of them is to create a Unified Customer Experience with consistency in Brand, Service, and Communication Design. Dengan ini kita bisa menjadikan customer anda untuk datang membeli produk anda again and again sehingga menjadi customer langganan," kata YuliaMenurut Yulia, Customer Journey Map dan Service Blueprint yang akan menjadi pondasi SOP (Standard Operating Procedure) bagi suatu perusahaan. Dengan adanya SOP ini, suatu bisnis bisa lebih mudah untuk diduplikasikan dengan standard yang konsisten. SOP ini juga bisa membantu bisnis anda ketika anda membuka cabang lain baik di dalam maupun luar negeri.“Brand Guide tidak hanya untuk kepentingan estetik cakep-cakep warna-warna, Brand Guide berguna untuk sistem duplikasi serta menjaga konsistensi brand anda, baik digitally, physically, dan across all medias," ujarnya.Yulia Saksen menegaskan pentingnya perusahaan untuk investasi ke branding. Dengan adanya branding, perusahaan dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi USP (unique selling points), membedakan diri di antara competitor lainnya, meningkatkan awareness dan juga customer loyalty, mempermudah penetrasi ke pasar baru, dan juga meningkatkan moral semua karyawan di suatu perusahaan.Di acara itu Yulia membagikan 20 buku branding “Are You Brand Dead?”, buku bermetode Creativeans BrandBuilder yang ditulis Yulia.Acara itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.Indonesia Retail Summit 2023 diselenggarakan untuk berbagi pengetahuan mengenai teknologi terkini, strategi yang efektif, dan inovasi dalam dunia ritel modern. Acara ini menjadi peluang untuk membangun jejaring dan relasi dengan menyediakan platform penjualan produk ekspor dari negara-negara anggota ASEAN melalui kanal ritel modern.