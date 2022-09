Mendag Pede Harga Sembako Bakal Segera Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Solo: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan harga bahan pokok atau sembako stabil usai mengunjungi Pasar Gede Solo."Ini kan pasar wisata, biasanya harga lebih (tinggi). Tapi ini tetap, seperti telur ayam Rp27 ribu per kg, itu sedang, bagus," kata Mendag di sela inspeksi mendadak (sidak), Kamis, 15 September 2022.Selanjutnya, untuk harga daging ayam di angka Rp35 ribu per kg. "Itu di pasar murah sekali, tetapi kemarin lebih murah lagi. Di pengusaha UMKM (ayam) cuma Rp15.500 per kg, itu banyak yang rugi, tutup karena modalnya untuk membesarkan ayam kan Rp23 ribu sampai Rp24 ribu," katanya.Oleh karena itu belum lama ini pihaknya memanggil pengusaha besar dan akhirnya disepakati akan dilakukan kenaikan harga ayam Rp500 per hari."Sekarang Rp20 ribu per kg di peternak, sudah pas-pasan. Harus bisa Rp22 ribu per kg di peternak untuk bisa mengembangkan usahanya, sampai nanti ketemu di angka Rp24 ribu per kg," kata Mendag.Sementara itu, menurut dia, sejauh ini belum ada kenaikan harga bahan pokok yang signifikan akibat kenaikan harga BBM "Andaikata ada perubahan, Presiden perintahkan ke kami untuk kemudian disampaikan ke pemda, begitu ada kenaikan dicek betul karena ini menyangkut kebutuhan makanan masyarakat," kata Mendag.Ia mengatakan jika ada kenaikan harga yang cukup signifikan, maka pemerintah akan memberikan subsidi dari sisi ongkos transportasi. "Misalnya dari Jawa Timur ada telur ayam, kalau dikirim ke Solo atau Jakarta, ongkosnya naik lima persen itu ditanggung APBD," katanya.Beberapa harga bahan pokok yang hingga saat ini masih stabil diantaranya bawang merah Rp35 ribu per kg, minyak premium Rp20 ribu per liter, dan bawang putih Rp28 ribu per kg.Sedangkan bahan lain yang menunjukkan kenaikan harga diantaranya cabai merah besar dari Rp60 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg, cabai keriting naik dari Rp25 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg, dan cabai rawit dari Rp45 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg.Terkait hal itu, Mendag Zulkifli mengatakan bahan pokok yang dijual di Pasar Gede memiliki kualitas lebih baik sehingga wajar ketika harga juga lebih tinggi dibandingkan pasar tradisional lain.