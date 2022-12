Mirdal: Beri Kesempatan Generasi Muda Ambil Keputusan Strategis, Agar Out of the Box

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: CEO Media Group Network Mohammad Mirdal Akib meminta pemimpin perusahaan untuk mengoptimalkan peran generasi muda. Mirdal yakin, saat generasi muda diberi kesempatan untuk mengambil keputusan strategis, maka akan muncul ide out of the box."Keluar dari cara-cara yang logis agar out of the box. Keluar dari aturan yang normal dan akan muncul inovasi dan kreativitas. Jadi, kedepankan generasi muda mengambil keputusan-keputusan strategis," kata Mirdal saat memberi sambutan pada ulang tahun ke-47 PT Pangansari , Jumat, 16 Desember 2022.Mirdal mengatakan usia 47 tahun bagi sebuah perusahaan adalah wujud dari keberlanjutan dan pertumbuhan. Mirdal meminta kedua hal itu bertumbuh bersama."Kalau sustain saja tidak growth, itu setengah mati. Dan kalau growth saja tidak sustain, itu mati muda," kata Mirdal.Kunci selanjutnya, menurut Mirdal, adalah memperkuat soliditas. Antarkaryawan dan pimpinan harus solid."Berbeda pendapat wajib ada, tapi 47 tahun bersama itu sudah seperti keluarga," kata dia.Baca: Pangansari dan Media Group Kirim Ratusan Sembako ke Korban Gempa Cianjur PT Pangansari hari ini merayakan ulang tahun ke-47. Tema yang diangkat dalam merayakan ulang tahun ini adalah Grow Stronger Together for Higher Achievement. Bertumbuh kuat bersama untuk pencapaian yang lebih tinggi.