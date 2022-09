Raih Berbagai Pencapaian, Bukti Kapabilitas BRI 'Menaikkelaskan' UMKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Den Haag: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memiliki rekam jejak mengesankan dalam membawa pelaku UMKM go modern, go digital, dan go global. BRI berhasil menampilkan UMKM binaan terpilih untuk menghadiri salah satu festival budaya Eurasian terbesar di dunia “Tong-Tong Fair” yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada 1 September 2022-12 September 2022.Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto yang hadir pada kegiatan tersebut menuturkan partisipasi UMKM binaan BRi dalam Tong-Tong Fair merupakan salah satu wujud komitmen perseroan untuk terus memperkenalkan potensi produk UMKM ke kancah internasional. Di samping itu, ajang ini sekaligus menjadi pencapaian bagi perseroan karena produk UMKM binaan akan dilihat oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai negara.Pasalnya, gelaran Tong-Tong Fair pada 2019 tercatat mendatangkan lebih dari 80 ribu pengunjung dan di antaranya juga pada tenant UMKM Indonesia. “BRI sebagai agent of development senantiasa konsisten mendorong UMKM untuk go global. Momentum ini menjadi sebuah pencapaian karena bisa mengenalkan keunikan produk UMKM lokal di level internasional,” ucap Amam.Menilik ke belakang, BRI telah mendapatkan berbagai pencapaian atas kinerjanya dalam memberdayakan serta menumbuhkembangkan UMKM lokal. BRI meraih penghargaan sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik dari Bank Indonesia (BI) pada tahun ini.Selain itu, AsiaMoney juga menobatkan BRI sebagai Best Bank for Diversity and Inclusion 2022 karena kehadiran BRi dianggap berdampak besar terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. BRI EXPO(RT) BRILIANPRENEUR sebagai salah satu inisiatif BRI untuk mewujudkan UMKM go global juga diganjar penghargaan sebagai Omni Brand of The Year oleh Majalah Marketeers pada 2022.Di tahun ini, BRI juga dinobatkan menjadi perusahaan publik terbesar di Indonesia dalam pemeringkatan Forbes 2022 Global 2000 World’s Largest Public Companies in Indonesia. “BRI akan melanjutkan rekam jejaknya untuk terus memberdayakan sektor UMKM. Berbagai pencapaian yang telah kami terima menjadi wujud nyata kapabilitas BRI sebagai Lembaga keuangan telah diakui oleh berbagai Lembaga/institusi kenamaan, baik di level nasional dan internasional,” tambah Amam.Sejalan dengan sektor UMKM yang semakin tumbuh, BRI meneruskan kinerja positifnya pada kuartal II-2022 ini. BRI secara kosolidasian mencatatkan laba bersih senilai Rp.24,88 triliun atau tumbuh 98,38 persen year on year (yoy) dengan total aset meningkat 6,37 persen yoy menjadi Rp1.652,84 triliun.Dari sisi pembiayaan, BRI Group berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.104,79 triliun atau tumbuh 8,75 persen yoy. Penyaluran kredit kepada seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif, dengan penopang utama yakni segmen mikro yang tumbuh 15,07 persen, segmen konsumer tumbuh 5,27 persen, segmen korporasi tumbuh 3,76% serta segmen kecil dan menengah tumbuh 2,71 persen.Secara khusus, portofolio kredit UMKM BRI tercatat tumbuh sebesar 9,81 persen dari Rp837,82 triliun di akhir Juni 2021 menjadi Rp920 triliun di akhir Juni 2022. Hal ini menjadikan proporsi kredit UMKM dibandingkan total kredit BRI terus merangkak naik, menjadi sebesar 83,27 persen.