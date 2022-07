Investasi Hulu Migas Terancam Turun di Masa Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Investasi hulu migas Indonesia terancam menurun di tahun-tahun mendatang lantaran kondisi global yang menuntut net zero emissions (NZE) , sehingga sebagian besar akan beralih berinvestasi ke sektor energi ramah lingkungan (renewable energy) "Tentu saja dampaknya itu akan berdampak pada investasi di hulu migas yang tentu saja diperkirakan turun," ungkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto saat paparan semester I-2022, Jumat, 15 Juli 2022.Menurut Dwi, di kondisi sekarang ini investor cenderung wait and see untuk melakukan investasi. NZE menyebabkan investasi renewables meningkat, bersaing dengan investasi migas. Ditambah lagi dengan adanya ancaman krisis global."Ancaman krisis akan mengganggu investasi, krisis investasi pada ngerem. Cash is king dalam krisis," katanya.Oleh karena itu, di masa depan sektor hulu migas memiliki pekerjaan rumah (PR) tersendiri untuk membuat sektornya menjadi terus menarik. Salah satu PR yang utama dikerjakan adalah menjaga dan mempertahankan iklim investasi yang ada saat ini.Berdasarkan bahan paparan, tercatat, investasi hulu migas di semester I-2022 sebesar USD4,8 miliar, atau 36 persen dari target tahun ini. Dengan upaya merealisasikan program kerja sesuai rencana WP&B dan tambahan program kerja sumur PHR, work over dan well service PEP, proyek Forel Bronang MEPN, maka investasi 2022 diharapkan lebih tinggi dari target USD13,2 miliar.Di samping itu dalam menjaga iklim investasi, Dwi menyebutkan, pihaknya bersama pemerintah akan berusaha memperbaiki perizinan dan berusaha memberikan insentif untuk keekonomian."Yang dilakukan menjamin keekonomian di sektor hulu migas dan apa yang sudah dilakukan mari sama-sama kita sosialisasikan," ujarnya.