The Indonesia 2021 Summit, Menatap Peluang Baru Era Pandemi

Jakarta: Bank Danamon bersama MUFG Bank telah menggelar webinar The Indonesia 2021 Summit, bertema The Future is Now, Leading in The Era of Disruptions, pada 23 Februari 2021. Bank Danamon dan MUFG Bank bekerja sama dengan Media Group News (MGN) dalam penyelenggaraan webinar tersebut.Pemilihan tema The Future is Now, Leading in The Era of Disruptions, dilatarbelakangi pandangan bahwa masa depan sebenarnya telah berada ada di depan mata akibat pandemi. Sehubungan dengan hal itu, para pembicara yang hadir mengulas seputar masa depan dan menemukan solusi soal peluang bisnis baru."Sekarang kita berada pada fase yang aneh. Banyak perubahan terjadi sangat cepat akibat pandemi covid-19 secara global. Jika ini terjadi ratusan tahun lalu, mungkin tidak akan seperti sekarang, Saya berharap semua orang yang menyaksikan webinar ini bisa menentukan masa depannya sendiri. Masa depan ada di tangan Anda," kata Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Yasushi Itagaki.Di satu sisi, Itagaki juga memuji kerja keras pemerintah Indonesia yang telah menciptakan sejumlah kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Terutama, kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi yang dinilai memberikan harapan agar pandemi segera berlalu."Namun, kita butuh waktu. Kita semua harus sabar dan tetap optimistis," katanya.Senada dengan Itagaki, Executive Officer & Country Head of Indonesia MUFG Bank. Ltd, Daisuke Ejima menegaskan MUFG Bank tetap berkomitmen bahu membahu bersama pemerintah Indonesia untuk bersama-sama menghadapi masa sulit ini.Ejima masih melihat adanya peluang pertumbuhan ekonomi pada pandemi covid-19 ini. Menurutnya, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekspor yang sudah membaik, sehingga dia berharap industri manufaktur bisa mengambil keuntungan ini dan berdampak positif terhadap daya beli masyarakat."Kami berharap dapat melihat tanda-tanda baik pada pertengahan tahun ini," kata Ejima.Pada kegiatan webinar The Indonesia 2021 Summit, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali pulih pada tahun ini. Dia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran tiga persen hingga lima persen."Kalau tahun kemarin kita minus 2,1 persen, insyaAllah tahun ini kita bisa tumbuh 3-5 persen," ujar Erick.Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa terealisasi jika pemerintah serius menangani Indonesia Sehat, menjalankan vaksinasi, dan menekan angka penularan. Upaya tersebut juga harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), serta 3T (testing, tracing, dan treatment)."Saya optimistis, pemerintah optimistis, dan saya yakin masyarakat Indonesia juga optimistis, investor optimistis bahwa pertumbuhan Indonesia secara ekonomi tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin. Tentu ini bergantung pada bagaimana kita menangani Indonesia sehat dengan menerapkan 3M, dan 3T," ujar Erick Tohir.Optimisme ini juga disampaikan oleh pembicara dari mancanegara, analis dan pelaku bisni di Indonesia. Peraih Hadiah Nobel Ekonomi (2001) dan akademisi Joseph E Stiglitz, penulis ternama Amerika Serikat dan salah satu dari “100 Pemikir Global Utama” Robert D. Kaplan, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia yang juga seorang peneliti politik Philips J. Vermonte, Managing Partner PT Verdhana Sekuritas Indonesia Heriyanto Irawan, serta Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, pada dua sesi panel yang berbeda, memandang dengan produksi vaksin yang dilakukan oleh banyak negara dan distribusinya berdampak pada akselerasi pemulihan ekonomi dunia. Khususnya di Indonesia, keduanya optimistis terhadap pemulihan ekonomi dengan adanya vaksin ini.Penasaran dengan hasil diskusi para panelis ini? Saksikan kembali The Indonesia 2021 Summit di(ROS)