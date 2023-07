Jangan Buang Boarding Pass Kereta Api, Bisa Dapat Diskon Restoran Sampai Hotel

(ANN)

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan benefit kepada pelanggan kereta api melalui program Boarding Pass Through Value (BPTV).BPTV adalah program kerja sama KAI dengan beragam mitra atau merchant seperti hotel, tempat penginapan, tempat wisata, restoran, wahana rekreasi, rumah sakit, dan klinik kesehatan.“Program Boarding Pass Through Value merupakan bagian dari upaya KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan mitra atau merchant kami memberikan diskon khusus dan beragam penawaran menarik bagi pelanggan kereta api,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Juli 2023.Pelanggan cukup menunjukkan boarding pass, e-boarding pass, atau kode booking perjalanan kereta api komersial jarak jauh, sesuai dengan identitas diri pelanggan kepada petugas atau kasir di setiap mitra atau merchant yang pelanggan kunjungi.Diskon yang diberikan serta syarat dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan masing-masing mitra atau merchant. Pelanggan dapat menikmati diskon yang beragam, mulai dari diskon 10 hingga 50 persen.Guna mengetahui mitra atau merchant yang bekerja sama dalam program ini, masyarakat dapat mengeceknya melalui aplikasi KAI Access di menu Promo atau melalui situs penumpang.kai.id “Diharapkan melalui program Boarding Pass Through Value ini, mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, dan sehat,” jelasnya.