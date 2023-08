Pertama di Indonesia, Transaksi Fisik Emas Digital Dalam Bursa Melalui Pospay Gold dari Pos Indonesia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fisik emas kualitas standar London Bullion Market Association (LBMA) dengan tingkat kemurnian 999,9 dan berasuransi. Harga fisik emas pada Pospay Gold menggunakan harga fisik emas internasional. Fisik emas yang disimpan teralokasi di gudang kustodian yang berada di kawasan yang diawasi Bea Cukai dan Otoritas Kawasan Kepabeanan. Dana transaksi pada Pospay Gold ditransaksikan melalui rekening bank terpisah untuk setiap peserta perdagangan. Fisik emas dan dana tunai juga disimpan dan dipisahkan sesuai kepemilikan.

Bappebti Rekomendasikan Pospay Gold untuk Transaksi Fisik Emas

(ROS)

Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) terus berkembang dan berusaha menyempurnakan produk layanannya. Kali ini, Pos Indonesia menghadirkan fitur terbaru yang tersemat di aplikasi digital superapp Pospay, yaitu Pospay Gold. Bahkan, Pospay Gold ini menjadi yang pertama menyediakan akses transaksi fisik emas digital dalam bursa di Indonesia.Pospay Gold merupakan salah satu fitur unggulan dalam aplikasi mobile superapp Pospay, yang menyediakan layanan akses perdagangan fisik emas digital dalam bursa.Pospay Gold menyediakan layanan trading (jual beli) fisik emas berbasis digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pospay Gold memungkinkan pengguna mengakses langsung ke pasar (direct market access) perdagangan logam murni internasional. Pospay Gold juga menyediakan beberapa fitur edukasi yang akan membantu aktivitas transaksi perdagangan customer."Pospay Gold ini akan menjadi sebuah layanan yang semakin memperkuat Super App Pospay, di mana hal ini merupakan terobosan baru bagi PT Pos Indonesia," kata Kepala Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia (Persero), Dodo Abudhia.Pembeda dengan aplikasi sejenis lainnya, menurut Dodo, bahwa Pospay Gold dijamin keamanannya dan fisik emasnya benar-benar ada dan disimpan pada Vaulting yang aman, strictly regulated, serta memiliki benefit TRUST (Tangible, Registered, Utilizable, Segregated, Top security).Cukup dengan Pospay Gold, semua orang bisa mengelola aset berharga secara langsung dan sekaligus berinteraksi bisnis dalam ekosistem perdagangan emas internasional.Kepala Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia (Persero), Dodo Abudhia. (Foto: Renjana Pictures/Febri)Dodo mengungkapkan, Pospay Gold memungkinkan transaksi fisik emas dilakukan secara digital dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dari Kementerian Perdagangan sebagai lembaga regulasi, Jakarta Futures Exchange (JFX) sebagai lembaga bursa, Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga kliring fisik komoditi, Kinesis Monetary Indonesia dan PT Pos Indonesia sebagai pengelola tempat penyimpanan fisik emas atau gudang kustodian, serta ABI Komoditi Berjangka sebagai perantara perdagangan.Transaksi fisik emas melalui platform JFXGold X pada fitur Pospay Gold memiliki beragam keunggulan, seperti:Tak hanya itu, setiap transaksi fisik emas pada Pospay Gold terintegrasi dalam sistem bursa pada kliring fisik komoditi secara langsung. Transaksi multilateral tidak hanya dilakukan atau terjadi antar peserta perdagangan dengan penggerak pasar, namun juga bisa dilakukan transaksi dengan peserta perdagangan (trader) lainnya.Adapun transaksi yang dilakukan pada fitur Pospay Gold, lanjut Dodo, bukan berupa emas digital, melainkan transaksi fisik emas secara digital di dalam bursa JFXGOLD X, yang menjadikan model transaksi fisik emas ini sebagai yang pertama di Indonesia."Sasaran atau target market-nya adalah para pengguna Pospay SuperApp dan New Customer kalangan Millenial, karena Pospay Gold merupakan Integrated Millenium System. Transaksi jual beli fisik emas melalui Pospay Gold mudah, murah, cepat dan aman dilakukan," kata Dodo.Dodo mengakui ada target yang harus dicapai Pospay Gold. "Target nasabah yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 50 ribu dengan Value USD50 per transaksi," jelas Dodo.Bappebti Kementerian Perdagangan dalam rilisnya menjelaskan, "Sebagai lembaga regulasi, Bappebti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah memberikan surat rekomendasi kepada PT ABI Komoditi Berjangka (ABI KB) pada Rabu 21 Juni 2022, perihal Persetujuan Pembangunan Sistem Perantara Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital pada aplikasi MetalGO dan fitur Pospay Gold."Bappebti bahkan merekomendasikan fitur Pospay Gold untuk bertransaksi fisik emas secara digital di dalam bursa.Bagi para pelaku trading baik penghobi maupun trader yang berorientasi bisnis semata, hadirnya Pospay Gold di superapp Pospay bak oase baru di tengah maraknya pasar trading secara online. Yang menjadikan pospay gold magnet kuat sebagai oase baru dalam trading khususnya emas ini adalah, proses transaksi dalam pospay gold itu sendiri sudah sah secara syariah. Jadi selain berinvestasi atau menabung emas, Anda juga bisa melakukan transaksi emas secara aktif.Pospay Gold. (Foto: Dok. Pos Indonesia)Penasaran dengan seluk beluk transaksi emas secara digital? Berikut langkah-langkah Cara untuk bertransaksi pada fitur Pospay Gold:- Unduh superapps Pospay di Play Store dan AppStore- Registrasi akun- Klik fitur Pospay Gold- Lakukan registrasi akun Pospay Gold milikmuLangkah berikutnya, untuk registrasi akun Pospay Gold:- Buka akun Pospay Gold- Lakukan pengisian basic register- Lakukan pengisian KYC (Know Your Customer) pembukaan rekening Bank Arta Graha (data diri, pekerjaan, data keuangan, data rekening nasabah, kontak darurat, dan data lampiran)- Review ulang data yang telah diisi- Jika pengisian data berhasil dilakukan, Anda akan menerima notifikasi melalui email maupun aplikasi Pospay Gold.- Buka fitur demo untuk mempelajari transaksi fisik emas- Apabila datamu sudah disetujui, Anda bisa mulai bertransaksi fisik emas.Sebelum bertransaksi fisik emas, pastikan Anda memiliki saldo Pospay. Transaksi fisik emas bisa dilakukan mulai dari 0,01 gram atau kurang dari Rp10 ribu.Transaksi fisik emas pada fitur Pospay Gold dapat dilakukan melalui market di mana harga fisik emas yang ditetapkan tersebut berdasarkan harga fisik emas yang berlaku di pasaran. Transaksi fisik emas juga bisa dilakukan melalui fitur Limit di mana pembeli atau penjual dapat menentukan harga emas yang diinginkan saat melakukan penjualan atau pembelian fisik emas pada fitur Pospay Gold.Setiap pengguna fitur Pospay Gold dapat melakukan penarikan fisik emas, dari tabungan emas yang ada di pospay gold, dengan kelipatan minimal mulai dari 5 gram. Fisik emas tersebut dapat diambil di Kantorpos yang ditunjuk dengan biaya kirim dari gudang sekitar Rp10 ribu.Fitur Pospay Gold sudah dirilis pada Aplikasi Mobile Pospay Super App pada 7 Juni 2023, dan saat ini masih dilakukan internal user khusus karyawan dan terus akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan teknologi.Pospay Gold akan menjadi fitur unggulan ke depan bagi PT Pos Indonesia dengan menciptakan Bridging Model System di antaranya menjadi International Super Trading Hub Fisik Emas dan Diversifikasi Layanan Turunan (Financial x Logistic).