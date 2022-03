Jelang MotoGP Mandalika, Pembangunan MCI Bakal Rampung Tepat Waktu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika

Mandalika: Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 Hadi Tjahjanto meyakini pembangunan Media Center Indonesia (MCI) bisa rampung tepat waktu sebelum penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 pada 18-20 Maret 2022.Hadi pun meninjau langsung persiapan MCI pada gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 yang berlokasi di sekitar area sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)."Pembangunan MCI tidak ada kendala dan berjalan dengan baik," kata Hadi Tjahjanto, dikutip dalam rilis resmi Kementerian Kominfo, Selasa, 15 Maret 2022.Dia mengatakan, MCI ini berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi, serta akan menjadi fasilitas pendukung bagi para jurnalis peliput MotoGP Mandalika 2022.Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPM) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Septriana Tangkary menegaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP 2022, salah satunya adalah menyediakan fasilitas MCI.Septriana menyatakan, sebelumnya MCI telah beroperasi dalam pelaksanaan tes resmi pramusim MotoGP Mandalika 2022 pada 11-13 Februari 2022. MCI kembali beroperasi di gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 18-20 Maret 2022 mulai pukul 08.00-17.00 WITA."Fasilitas yang tersedia di MCI adalah ruang konferensi pers, ruang kerja dengan 20 unit laptop, area relaksasi dengan kursi refleksi, mesin pencetak (printer), dan wifi/koneksi internet," terang Septriana.Selain itu, kata Septriana, ruangan MCI juga dilengkapi 16 mesin pendingin ruangan. Ia juga berharap melalui Media Center Indonesia ini bisa dihasilkan narasi-narasi positif dari kegiatan Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 18-20 Maret 2022. Total jumlah media nasional dan daerah yang terdaftar untuk peliputan di MCI sampai 14 Maret 2022 mencapai 184 media.PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP sebagai kontraktor utama pembangunan Sirkuit Mandalika sebelumnya telah menuntaskan pekerjaan pengaspalan ulang pada lintasan utama Sirkuit Mandalika lebih cepat dari yang ditargetkan.Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan pekerjaan pengaspalan ulang telah dimulai sejak awal Maret lalu dengan melakukan proses resurfacing atau penggantian aspal lapisan atas jenis Stone Mastic Asphalt (SMA) setebal 4,5 sentimeter dengan aspal SMA yang baru sesuai dengan ketentuan dan spesikasi MotoGP.Resurfacing telah dilakukan dimulai dari tikungan 16,5 hingga dengan tikungan 5,5 sepanjang 1,602 kilometer. PTPP telah melakukan perbaikan resurfacing aspal sebesar 17,5 persen dari total panjang lintasan 4,302 kilometer."PTPP bersama dengan pemilik proyek, konsultan, dan pengawas terus bekerja keras selama 24 jam hingga berhasil menyelesaikan pekerjaan pengaspalan ulang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak penyelenggara MotoGP Mandalika 2022," ujar Novel dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 Maret 2022.Dengan telah dituntaskannya proses pengaspalan ulang tersebut, kini Sirkuit Mandalika telah siap digunakan untuk perhelatan internasional MotoGP Mandalika 2022 pada pekan mendatang. PTPP sendiri telah berhasil menuntaskan pekerjaan pengaspalan ulang tersebut pada 9 Maret 2022, lebih cepat dari target yang ditetapkan pada 10 Maret 2022.