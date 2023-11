Pos Indonesia Raih Penghargaan People of The Year 2023 Kategori State Owned Enterprise at Suistainability Logistic Sector

Advertisement

(ROS)

Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) kembali dianugerahi penghargaan pada 2023. Kali ini, BUMN tertua di Tanah Air ini mendapatkan penghargaan pada ajang People of The Year 2023 dalam kategori State Owned Enterprise at Suistainability Logistic Sector.Penghargaan tersebut diterima Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris di Studio Grand Metro TV, Jakarta, Jumat, 24 November 2023."Puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan terima kasih kami kepada Metro TV yang telah memberikan penghargaan ini kepada Dirut kami, Pak Faizal Rochmad Djoemadi," ujar Haris."Ini sebagai pengakuan terhadap transformasi yang telah dilakukan, dipimpin oleh Dr. Faizal Rochmad Djoemadi di PT Pos Indonesia sehingga pada tahun tahun ini kami, PT Pos Indonesia sudah hadir di nusantara ini selama 277 tahun," lanjutnya.(Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri)Haris menilai penghargaan ini menambah motivasi Pos Indonesia untuk terus melakukan inovasi dan transformasi. Agar perseroan tetap bertahan untuk melayani kebutuhan masyarakat."Penghargaan ini tentunya memberikan semangat bagi kami, seluruh Insan PT Pos Indonesia untuk terus melakukan inovasi sehingga PT Pos Indonesia tetap relevan 277 tahun ke depan," tutur Haris.Keberhasilan meraih penghargaan di ajang People of The Year 2023 tak lepas dari komitmen dan peran besar Pos Indonesia dalam mewujudkan Sustainability Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Keberlanjutan. Hal tersebut terbukti dari eksistensi Pos Indonesia dalam melayani masyarakat Tanah Air selama 277 tahun.Bukan perjalanan mudah bagi Pos Indonesia bisa berdiri hingga 277 tahun. Inovasi dan transformasi terus dilakukan agar Pos Indonesia bisa bertahan.Salah satu inovasi dan transformasi yang dilakukan Pos Indonesia, yakni penerapan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam bisnis mereka. Langkah-langkah itu memberikan efek positif bagi kinerja perseroan seperti peningkatan laba bersih sebesar 8,02 persen menjadi Rp637,05 miliar.(Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri)Super Apps Pospay menjadi salah satu langkah digitalisasi yang dilakukan Pos Indonesia. Aplikasi ini adalah digital etalase Pos Indonesia, yang menyediakan semua produk layanan milik perseroran. Ini merupakan platform ekosistem yang dibangun PT Pos IndonesiaDigitalisasi untuk layanan juga dibarengi dengan digitalisasi semua proses di internal (zero paper administration) sekaligus supaya lebih efisien dan cepat. Dalam dua tahun kerja keras dilakukan untuk mendigitalkan perusahaan.Selain transformasi digital, dilakukan juga langkah efisiensi, sumber penghematan. Efisiensi juga salah satu pendukung dari profit yang tumbuh dobel digit dan menjadi profit terbesar sepanjang sejarah PT Pos. Tahun 2022 profit PT Pos sebesar Rp 636,1 miliar. Semester 1 tahun 2023 laba PT Pos sudah mencapai 102% dari target.(Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri)Pos Indonesia juga melakukan layanan untuk mendukung UMKM-UMKM di Tanah Air seperti menyediakan kurir dan pergudangan untuk UMKM. Pos juga bekerja sama membangun komunitas dengan UMKM melalui layanan Pos Aja. Tercatat, sudah ada 2.080.000 UMKM dihasilkan Pos Indonesia lewat kerja sama ini.Menariknya, 85 persen dari jumlah UMKM sudah berkecimpung di dunia online untuk melakukan penjualannya, baik di market place atau sosial media. Sedangkan 15 persen sisanya masih berbasis offline.Terobosan lainnya juga dilakukan Pos Indonesia seperti membangun Pos Bloc di beberapa wilayah seperti Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Pos Bloc tersebut dibangun untuk mewadahi komunitas kreatif yang berdampak pada bisnis Pos.