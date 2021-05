H+5 Lebaran, Harga Kebutuhan Pangan Mulai Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rata-rata harga kebutuhan pangan pokok di H+5 Lebaran sudah cenderung stabil. Bahkan, beberapa komoditas sudah menunjukkan penurunan harga.Mengutip Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan pada Selasa, 18 Mei 2021 harga bawang merah dan bawang putih honan masing-masing sudah berada di level Rp32.300 per kilogram (kg) dan Rp29.200 per kg. Harga tersebut tidak berubah dari harga pada 17 Mei 2021.Harga rata-rata kedelai impor, tepung terigu, dan minyak goreng curah juga stabil di level Rp12.100 per kg, Rp10.200 per kg, dan Rp13.200 per liter. Sementara harga daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan cabai sudah mulai menunjukan penurunan harga.Berdasarkan pantauan harga dari 216 pasar rakyat di 90 kabupaten/kota di 34 provinsi, harga daging sapi hari ini sudah turun 0,94 persen dibandingkan kemarin menjadi Rp127.100 per kg. Sedangkan untuk daging ayam dan telur ayam turun 0,8 persen dan 0,77 persen ke level harga Rp37.200 per kg dan Rp25.900 per kg.Lalu, untuk rata-rata harga cabai merah besar turun 3,4 persen dari Rp44.100 per kg pada 17 Mei 2021 menjadi Rp42.600 per kg. Harga cabai merah keriting juga turun 1,72 persen dari Rp40.600 per kg menjadi Rp39.900 per kg, dan harga cabai rawit merah turun 3,71 persen dari Rp70.100 per kg menjadi Rp67.500 per kg.(Des)