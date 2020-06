11 LOA Penyesuaian Harga Gas Industri Kembali Diteken

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menginisiasi penandatanganan letter of agreement (LoA) penyesuaian harga gas bumi untuk industri dan ketenagalistrikan. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Energi dan umber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Dengan penandatanganan kali ini, jumlah volume gas yang terkomitmen dengan harga baru yang berlaku sebesar USD6 per Million British Thermal Unit (MMBTU) sebesar 564,63 BBTUD. Sebelumnya, sebanyak 333,45 BBTUD telah dikomitmenkan melalui 4 LoA yang ditandatangani bulan lalu.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan penandatanganan ini merupakan tindak lanjut terbitnya sejumlah regulasi yang menyesuaikan harga gas untuk sektor industri dan kelistrikan di antaranya Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2020,Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2020, Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2020."Pada hari ini telah ditandatangani perjanjian Side Letter of Production Sharing Contract (PSC) antara SKK Migas dengan sejumlah KKKS dan LoA antara penjual dan pembeli gas. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan investasi terkait adanya penyesuaian harga gas paska terbitnya sejumlah aturan dari Kementerian ESDM," ujar Dwi dalam keterangan resmi, Rabu, 3 Juni 2020.Side Letter of PSC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PSC. Side Letter of PSC menjelaskan penyesuaian bagi hasil antara SKK Migas dan KKKS dengan menggunakan provisional entitlement terhadap penerapan harga gas bumi yang ditetapkan Menteri ESDM.Penghitungan ini dilakukan melalui mekanisme penyesuaian perhitungan pengurangan bagian negara secara bulanan untuk menjaga penerimaan bagian KKKS. Nantinya mekanisme dan tata cara perhitungan penyesuaian perhitungan pengurangan bagian negara itu akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Side Letter of PSC tersebut.Sedangkan LoA merupakan kelanjutan perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya antara penjual dan pembeli gas bumi. Pokok-pokok perjanjian yang diatur dalam LoA tersebut mencakup volume, harga awal, harga penyesuaian dan jangka waktu pelaksanaan."Dengan penandatanganan side letter of PSC dan LoA ini, kami berharap KKKS tetap dapat meningkatkan investasinya di Indonesia serta menjaga target produksi gas nasional,” kata Dwi.Mantan Direktur Utama Pertamina itu menyampaikan penandatanganan ini juga menjadi momentum membuktikan semangat gotong royong industri hulu migas untuk ikut aktif mendukung usaha-usaha pengembangan ekonomi bangsa dan negara, melalui penyesuaian harga untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.Dwi mengatakan walaupun di dalam aturan ditetapkan bahwa bagian yang dikurangi untuk pemberian subsidi adalah pendapatan negara dari sektor hulu migas. Tetapi dalam pelaksanaannya KKKS ikut membantu mekanisme ini dapat diimplementasikan, mengingat gas bagian kontraktor dan gas bagian negara dijual secara bersamaan.