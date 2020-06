Pelindo I Optimalkan Layanan Online untuk Kenormalan Baru

Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 menyiapkan skenario the new normal (kenormalan baru) sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, lanjutnya, Pelindo I juga telah menerapkan sistem e-berthing di Pelabuhan Tanjungpinang yang digunakan untuk permintaan pelayanan tambatan kapal secaraonlineyang diajukan oleh perusahaan pelayaran.



"Sehingga kami akan mengoptimalkan layanan tersebut saat penerapan skenario the new normal agar layanan kepelabuhanan tetap berjalan dengan lancar," sebutnya.



Dalam penerapan era normal baru, Hamied menambahkan Pelindo I akan mengoptimalkan lagi aspek teknologi yang ada diperseroan. Salah satunya penggunaan media web portal iProcura untuk berinteraksi kepada para penyedia barang dan jasa.



Pelindo I akan mengoptimalkan layanan online saat kondisi tersebut diberlakukan. Direktur SDM Pelindo I M. Hamied Wijaya mengatakan selama pandemi virus korona (covid-19), pihaknya telah melakukan layanan operasional logistik 24 jam dalam tujuh hari dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sejak kapal akan bersandar di pelabuhan.(Des)