Secara Korporasi, Restrukturisasi Garuda Terbesar dalam Sejarah

People of the year 2023

Jakarta: Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra mengatakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia merupakan restrukturisasi korporasi terbesar dalam sejarah.Menurut Irfan, hal tersebut mengajarkan kepada para karyawan Garuda Indonesia, kajian akademis apapun tidak akan bisa membuat siapa pun bisa siap menghadapi tantangan kompleksitas bisnis menghadapi turbulensi imbas pandemi covid-19 lalu."Apa yang berhasil Garuda Indonesia raih hingga sampai di fase ini merupakan manifestasi sinergi manajemen, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan yang terus berupaya dan bekerja keras tanpa henti dalam memastikan mandat yang diamanatkan bangsa ini kepada Garuda Indonesia dapat terlaksana, sehingga Garuda Indonesia dapat terus terbang Tinggi di langit nusantara dan dunia," kata Irfan, dilansir Antara, Minggu, 26 November 2023.Manajemen, kata Irfan, akan terus berupaya menjadikan Garuda Indonesia sebagai maskapai kebanggaan Bangsa Indonesia kini dan nanti.Langkah restrukturisasi di bawah kepemimpinan Irfan ini membuatnya meraih penghargaan People of The Year 2023 untuk kategori Business Person for Risk Management. Irfan dianggap sukses mengantarkan maskapai nasional tersebut merampungkan restrukturisasi dan membuat sejumlah terobosan sehingga bisa berkembang."Terdapat 11 penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, bisnis, serta Person of The Year dan Lifetime Achievement," kata Dewan Juri People of The Year 2023, Don Bosco Selamun.Metro TV People of The Year 2023 menjadi rangkaian ulang tahun Metro TV ke-23 yang diperingati setiap 25 November. Memasuki tahun kelimanya, Metro TV People of The Year 2023 ini secara konsisten memberikan apresiasi kepada tokoh bangsa yang berkolaborasi pada negeri dan tentunya mengukir prestasi sepanjang 2023.Penghargaan diberikan kepada mereka orang-orang baru, orang-orang yang dicari dan dipilih dari ratusan pejabat kepala daerah. Lalu kemudian perbedaan kedua, mereka ini di tingkat kabupaten/kotamadya.Ia juga mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam menentukan siapa saja sosok yang layak mendapatkan penghargaan People of The Year tentu dibutuhkan penilaian berdasarkan hasil riset dan verifikasi yang faktual. Berbagai parameter telah disusun untuk menjaga objektivitas yang selaras dengan Metro TV yaitu 'knowledge to elevate'.