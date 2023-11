Perkuat Ekosistem Bisnis, PLN Teken Kerja Sama dengan 4 Startup

Advertisement

Jakarta: PLN Group meneken perjanjian kerja sama dengan empat perusahaan rintisan atau startup Indonesia, yaitu Kanggo, Rekosistem, Imajin dan Fresh Factory.Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya PLN mendukung tumbuhnya startup di Indonesia, sekaligus melakukan penguatan bisnis PLN. Keempat startup merupakan peserta dari program “Connext Powered by PLN” yang di dalamnya terdapat kegiatan inkubasi dan kolaborasi bersama startup.Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo mengatakan, kerja sama dengan empat startup merupakan langkah progresif perseroan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkesinambungan. Di sisi lain, kata dia, ini menjadi langkah nyata PLN menjadi pusat startup energi hingga kelistrikan di Indonesia."Penandatangan Perjanjian Kerja Sama menjadi bentuk nyata komitmen PLN dalam menjadi episentrum bagi startup energi, kelistrikan, dan turunannya, agar perusahaan dapat terus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan perilaku yang serba digital di era modern," ungkap Hartanto dikutip dari keteranganya, Minggu, 26 November 2023.Selain memperkuat bisnis PLN dan startup, sinergi ini diharapkan dapat berkontribusi menyediakan solusi bagi permasalahan lokal. Dirinya juga berharap bahwa kerja sama ini tak berhenti sampai di sini, namun akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih luas lagi."PLN ingin menempatkan diri sebagai episentrum dari pengembangan startup energi di Indonesia. Sehingga bukan hanya nanti bekerja sama dengan empat startup tetapi ke depan kita akan berusaha untuk membangun ekosistem bersama-sama dan menikmati perkembangan industri energi ini secara bersama-sama," ungkap Hartanto.Hartanto mengatakan, kerja sama dengan startup ini merupakan sebuah sejarah baru bagi PLN, sehingga dalam jalannya ke depan diharapkan untuk bisa bekerja sama lebih baik."Sekali lagi ini bukan cerita akhir PLN dengan startup. Tahun 2024 kita sudah menyiapkan program yang besar daripada 2023 intinya adalah kita ingin menjadi rumah besar dari episentrum pengembangan startup Indonesia," tutur dia.Sementara itu, salah satu perwakilan startup, CEO Fresh Factory, Larry Ridwan menyambut baik kelanjutan penandatangan dari kerja sama perusahaannya dengan PLN. Menurut dia, penting bagi pihaknya untuk bekerja sama dengan PLN dalam bidang kelistrikan ini."Kami rasa tidak ada partner yang lebih baik untuk mendukung kami di bidang ini selain PLN ya. Jadi saya rasa sinerginya akan luar biasa. Ini hanya awalan dari semua perjalanan dan Insya Allah ini bisa membawa kita jadi unicorn," kata dia.Adapun kerja sama yang dilakukan yaitu antara PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat dan PLN Icon Plus dengan Fresh Factory untuk membangun jaringan gudang cold chain.Gudang itu dilengkapi dengan teknologi telematika untuk meningkatkan kualitas penyimpanan berpendingin di Kalimantan Barat yang diharapkan turut memperkuat program ketahanan pangan Indonesia.Kemudian, PLN Energy Management Indonesia berkolaborasi dengan Rekosistem, startup yang bergerak di bidang industri waste to energy.Dua perusahaan ini kerja sama untuk pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan area operasi pertama di Jawa Timur. Langkah ini dapat meningkatkan bauran energi terbarukan di PLN.Sementara itu, PLN Icon Plus dengan Kanggo bekerja sama dalam menyediakan solusi jasa pertukangan pada platform Marketplace di aplikasi PLN Mobile. Selain memudahkan pelanggan PLN untuk mendapatkan layanan pertukangan, kerja sama ini juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertukangan Indonesia.Selanjutnya, PT Haleyora Power berkolaborasi dengan startup Imajin yang bergerak di industri manufaktur on demand. Kerja sama ini memudahkan usaha manufaktur skala kecil dan menengah Indonesia dalam memanfaatkan mesin-mesin canggih yang dimiliki oleh PLN untuk meningkatkan kualitas serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk lokal Indonesia.Connext powered by PLN adalah program inkubasi dan kolaborasi yang ditujukan untuk membangun ekosistem PLN dengan melibatkan berbagai startup baik yang berhubungan langsung dengan kelistrikan dan tidak berhubungan langsung. Seluruh startup yang bekerja sama telah melalui tahap seleksi dan tahap inkubasi atau pendampingan eksplorasi bisnis yang berlangsung sejak Maret hingga November 2023.