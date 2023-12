Harga Telur hingga Bawang di Tangerang Alami Kenaikan

baca juga: Harga Telur Mulai Tersenyum di Aceh



Advertisement

warga tak panik

(SAW)

Tangerang: Direktur Utama Perumda Pasar Kota Tangerang, Titien Mulyati mengatakan sejumlah komoditi mengalami kenaikan menjelang libur akhir tahun seperti gula pasir, telur dan bawang merah."Kenaikan harga ini salah satunya disebabkan oleh cuaca sehingga distribusi yang terhambat. Namun, di Kota Tangerang stok bahan pangan saat ini dapat dipastikan aman," kata Titien di Tangerang dikutip dari Antara, Minggu, 31 Desember 2023.Ia merincikan gula pasir yang semula Rp13 ribu per kilogram (kg) kini naik menjadi Rp17 ribu per kg. Lalu, untuk telur ayam dari harga Rp24 ribu per kg menjadi Rp27 ribu per kg.Lalu untuk harga cabai di bulan kemarin mengalami kenaikan yang sangat besar hingga Rp100.000 per kg. Tetapi hari ini sudah di angka Rp70 ribu per kg dan paling mahal Rp80 ribu per kg. Sedangkan untuk bawang merah di angka Rp40 ribu per kg."Faktor cuaca salah satunya adalah kemarin kita mengalami kemarau panjang yang sangat berdampak bagi petani. Sehingga, distribusi pangan terganggu. Tetapi, untuk stok pangan di Kota Tangerang dapat dipastikan aman," lanjut dia.Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang agar tidak panik terhadap komoditi yang mengalami kenaikan harga sebab kenaikan harga saat ini masih tergolong wajar dan akan turun seiring berjalannya waktu."Sehingga, tidak perlu berbelanja berlebihan untuk menimbun atau menyimpan stok pangan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Tangerang dapat menikmati komoditi yang tersedia," tegas dia.