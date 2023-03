Harga BBM di SPBU Shell, Vivo, dan BP AKR Ikut Naik, Mana yang Paling Murah?

1. Pertamina



2. Shell Indonesia

Baca juga: Harga Pertamax Naik hingga Nyaris Semua Pegawai Kemenkeu Lapor LHKPN Jadi Top 5 Ekonomi



3. BP-AKR



4. Vivo





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(HUS)

Jakarta: Semua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax Series (kadar oktan di atas 90) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami kenaikan.Tak cuma di SPBU Pertamina, harga BBM dengan jenis dan kadar oktan yang sama pada SPBU kompetitor seperti Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo juga kompak mengalami kenaikan harga.Dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum Medcom.id, berikut perbandingan harga BBM pada setiap SPBU untuk wilayah patokan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek):- Pertamax (RON 92) dibanderol dengan harga Rp13.300 per liter, naik Rp500.- Pertamax Turbo (RON 98) dibanderol dengan harga Rp15.100 per liter, naik Rp250.- Dexlite (CN 51) dibanderol dengan harga Rp14.950 per liter, turun Rp1.200.- Pertamina Dex (CN 53) dibanderol dengan harga Rp15.850 per liter, turun Rp1.000.- Pertalite (RON 90) dibanderol dengan harga Rp10.000 per liter, tetap.- Solar (CN 48) dibanderol dengan harga Rp6.800 per liter, tetap. Shell Super (RON 92) dibanderol dengan harga Rp13.990 per liter, naik Rp40.- Shell V-Power (RON 95) dibanderol dengan harga Rp14.890 per liter, naik Rp270.- Shell V-Power Nitro+ dibanderol dengan harga Rp15.240 per liter, naik Rp260.- Shell V-Power Diesel dibanderol dengan harga Rp16.000 per liter, turun Rp980.- BP 90 (RON 90) dibanderol dengan harga Rp14.110 per liter, naik Rp710.- BP 92 (RON 92) dibanderol dengan harga Rp14.200 per liter, naik Rp700.- BP 95 (RON 95), wilayah Jawa Timur, dibanderol dengan harga Rp14.690 per liter, naik Rp200.- BP Ultimate (RON 95) dibanderol dengan harga Rp14.890 per liter, naik Rp270.- BP Diesel (CN 53) dibanderol dengan harga Rp15.070 per liter, turun Rp1.190.- Revvo 92 (RON 92) dibanderol dengan harga Rp14.000 per liter, naik Rp200.- Revvo 95 (RON 95) dibanderol dengan harga Rp14.700 per liter, naik Rp230.- Revvo 90 (RON 90) dibanderol dengan harga Rp13.400 per liter, turun Rp310.