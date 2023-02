Emas Antam Masih Menanjak, Harganya Naik Rp5 Ribu/Gram

Harga emas dunia menguat





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) kembali naik pada perdagangan hari ini. Emas Antam mengikuti harga emas dunia yang kembali melanjutkan penguatan.Mengutip laman Logam Mulia Antam , Kamis, 9 Februari 2023, harga emas Antam naik Rp5 ribu ke Rp1,033 juta per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam naik Rp5.000 per gram dengan menjadi Rp918 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,99 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,96 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,86 juta.Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp24,4 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp48,8 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp97,5 juta.Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp243 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp486 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp973 juta.Harga emas kembali menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk sesi ketiga berturut-turut didorong oleh dolar AS yang lebih lemah setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menyatakan proses disinflasi telah dimulai.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman pada April di Divisi Comex New York Exchange terdongkrak USD5,9 atau 0,31 persen menjadi USD1.890,70 per ounce setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi USD1.898,90 dan terendah USD1.881,40.Fed menunjukkan sedikit tanda tekanan hawkish terhadap pasar tenaga kerja yang tangguh di Amerika Serikat, meningkatkan harapan suku bunga mungkin tidak akan naik lebih jauh.