Ajang Internasional di The Nusa Dua ITDC Berdampak Positif bagi Ekonomi Sekitar

Jakarta: Keberadaan kawasan The Nusa Dua, Badung, Bali, yang dikembangkan dan dikelola anggota holding BUMN Injourney Group, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC ) berdampak positif pada ekonomi sekitar. Apalagi setelah kawasan ini sukses menjadi venue ajang Dream Machine Festival pada 8-11 Juni 2023."Seluruh pengunjung Dream Machine Festival yang mencapai kurang lebih 2.500 wisatawan asal Australia menginap di hotel kawasan kami. ??????Begitu pula, UMKM serta paguyuban pedagang pantai yang merasakan pula adanya peningkatan penjualan," kata General Manager The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.Mengangkat tema Let's Get Tropical, kegiatan Dream Machine Festival di antaranya berupa wellness programe serta pool and beach party di beberapa hotel di kawasan pariwisata The Nusa Dua. Sementara, Pulau Peninsula menjadi venue utama untuk pagelaran musik pada 9-11 Juni 2023.Menurut Ngurah Ardita, pengunjung Dream Machine menginap serta melakukan aktivitas di beberapa penyewa kawasan di antaranya Grand Hyatt Bali, Melia Bali, Merusaka Nusa Dua, Nusa Dua Beach Hotel and Spa, The Laguna a Luxury Collection Resort & Spa, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Courtyard by Marriott, dan Kayumanis Nusa Dua Private Villa and Spa.Ia ???????menambahkan beberapa agenda terjadwal juga akan digelar di The Nusa Dua antara lain Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2023 pada 14-17 Juni 2023 dan ANOC World Beach Games Bali 2023 Edisi Kedua pada 5-12 Agustus 2023, yang merupakan pesta olahraga pantai pertama yang berlangsung di Indonesia."Kami mengapresiasi kepercayaan dari pihak penyelenggara untuk menggelar event internasional di kawasan The Nusa Dua yang tentunya sangat memadai untuk menggelar kegiatan yang dihadiri ribuan pengunjung, karena memiliki fasilitas lengkap serta sistem pengamanan yang terintegrasi, sehingga para pengunjung dapat menikmati event dengan aman dan nyaman," ujarnya.The Nusa Dua ITDC sebagai destinasi meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) unggulan di Indonesia memiliki luas 350 ha dengan kelengkapan fasilitas yang mampu menampung lebih dari 20.000 delegasi serta 22 hotel dan luxury villas dengan akomodasi total mencapai 5.597 kamar hotel.Kawasan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung di antaranya pusat perbelanjaan Bali Collection, Bali Nusa Dua Theatre (Devdan Show), Museum Pasifika, golf course 18 holes, rumah sakit bertaraf internasional, Pulau Nusa Dharma sebagai yoga and meditasi Island, Waterblow, dan Kecak and Barong Dance Show di Pulau Peninsula.Ia berharap dengan segala kelengkapan fasilitas di kawasan ini akan mampu menarik minat penyelenggara untuk menggelar ajang skala nasional maupun internasional guna semakin menyemarakkan The Nusa Dua, sekaligus sebagai atraksi tambahan bagi wisatawan yang menginap."Kami bersama para tenant pun akan selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi wisatawan yang melakukan aktivitas di The Nusa Dua," jelas Ngurah Ardita.