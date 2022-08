Cek Harga BBM, Mana yang Paling murah?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mulai kemarin telah menyesuaikan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Tiga BBM produksi Pertamina yang mengalami perubahan harga adalah pertamax turbo (RON 98), Pertamina dex (CN 95), dan dexllite (CN 51).Untuk pertamax turbo mengalami penyesuaian harga menjadi Rp17.900 per liter, Pertamina dex menjadi Rp18.900 per liter, dan dexlite menjadi Rp17.800 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) lima persen.Meski melakukan penyesuaian harga, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, ketiga harga BBM tersebut masih sangat kompetitif dibandingkan BBM yang dipasarkan perusahaan minyak lain."Hanya BBM segmen tertentu saja yakni pertamax turbo dan dex series yang berubah itupun masih paling kompetitif di kelasnya," katanya kepada Medcom.id, Kamis, 4 Agustus 2022.Lalu, berapa harga BBM sejenis keluaran perusahaan minyak lain?Pertamina telah mengelompokkan harga BBM dari beberapa rivalnya seperti Shell Indonesia dan BP-AKR Untuk BBM dengan kadar RON 98 Pertamina menghargai Rp17.900 per liter. Sedangkan Shell Indonesia mematok harga BBM RON 98 yaitu V-Power Nitro+ seharga Rp18.520 per liter. Sementara BP-AKR tidak mengeluarkan BBM jenis itu.Kemudian untuk BBM dengan kadar Cetane 51, Shell Indonesia mengeluarkan produk V-Power Diesel dengan harga Rp19.280 per liter.BP Indonesia juga mengeluarkan BP Diesel yang per 3 Agustus di wilayah Jakarta dihargai Rp19.280 per liter.Irto menjelaskan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan Pertamina ini lantaran harga minyak dunia yang terus berfluktuasi. Tercatat, harga rata-rata ICP per Juli di angka USD106,73 per barel, masih lebih tinggi sekitar 24 persen dari harga ICP pada Januari 2022."Penyesuaian harga secara berkala ini kembali dilakukan, harga BBM nonsubsidi fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP," jelasnya.