Mentan: Pasokan 12 Bahan Pokok di Sulsel Cukup

Makassar: Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memantau stok 12 komoditas bahan pokok untuk memastikan ketersediaan stok saat perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pasar Tradisional Terong, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel)."Untuk Sulsel dan hampir di seluruh provinsi, saya mendapatkan laporan rata-rata ketersediaan cukup untuk 12 komoditi ini," kata Mentan di Makassar, Minggu, 25 Desember 2022.Dari hasil monitoring tim Kementerian Pertanian (Kementan), untuk stok 12 komoditas strategis aman. Bahkan harganya juga turun, meskipun ada pula yang naik namun tidak signifikan."Dari catatan yang ada di beberapa tempat (provinsi lain) juga mengalami penurunan (harga bahan pokok). Selain (stok) cukup, harga juga turun," kata Syahrul. Komoditas yang turun harga antara lain beras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ayam potong. Sedangkan yang turun, seperti ayam kampung dan minyak goreng curah. Harga beras turun dari Rp11 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram.Mentan menginstruksikan kepada jajaran di 34 provinsi tingkat kabupaten/kota agar turun ke lapangan mengecek ketersediaan bahan pangan di pasar sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta mengajak semua pihak bersinergi menjaga stok dan harga pangan pada libur panjang akhir tahun, maupun menyambut Ramadan dan Idulfitri serta Iduladha tahun depan."Alhamdulillah, kelihatannya kita sangat siap, tapi jangan terlalu pede (percaya diri), karena sekarang cuaca sangat ekstrem dan pertanian itu erat kaitannya dengan cuaca. Makanya, untuk tahun 2023 kita harus lebih bekerja keras," ujarnya.Sanna, pedagang Pasar Tradisional Terong, mengatakan untuk beberapa komoditas pangan seperti cabai dari semula Rp41 ribu turun Rp35 ribu per kilogram, bawang merah dari Rp40 ribu menjadi Rp35 ribu per kilogram, dan bawang putih turun Rp25 per kilogram. Penurunan harga tersebut karena pasokan berlimpah.Pedagang ayam potong Muhammad Jabir menuturkan untuk harga ayam ras ada penurunan, dari Rp55 ribu menjadi Rp50 ribu per ekor. Sedangkan Nurbaya, pedagang ritel minyak curah , menyebut ada kenaikan dari Rp13 ribu per liter menjadi Rp14 ribuan per liter. Kenaikan itu dipicu keterbatasan pasokan yang terlambat.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id