Menteri ESDM Buka Suara soal Rencana Kenaikan Harga Pertamax

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

"Insyallah (diterbitkan Agustus), kita harus kerja cepat ini. Item-itemnya sudah ada," ungkapnya.Ia menambahkan, pemerintah memperkirakan harga minyak dunia sebesar USD100 per barel. Namun Arifin menyebut, ada asumsi harga minyak melonjak mencapai USD275 per barel sehingga pemerintah perlu memastikan agar subsidi lebih tepat sasaran."Proyeksi kan USD100 per barel, asumsi kan naik jadi USD275 per barel kan. Kalau ini ada dua skenario. Normal kan USD100 per barel kan, kalau worst case bisa USD200 per barel. Nah ini yang harus diantisipasi, makanya harus tepat sasaran," pungkas dia.