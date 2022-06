Mendag: Harga Cabai Sudah Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengeklaim harga sembako stabil. Bahkan, harga cabai merah keriting sudah turun. Hal itu disampaikan dalam sidak ke Pasar Kosambi, Bandung. Ia menyebut harga cabai sudah turun menjadi Rp80 ribu per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp100 ribu per kg. "Cabai rawit kemarin saya tanya di Pasar Cibubur Rp120 ribu per kg sekarang sudah Rp100 ribu per kg, jadi cenderung turun,” kata Zulhas, dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Juni 2022.Selain blusukan ke pedagang cabai, Zulhas juga mengecek harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Harga minyak goreng curah di Pasar Kosambi Bandung, Jawa Barat sudah normal Rp14 ribu per liter."Saya memastikan, keliling ke pasar-pasar. Kalau di satu pasar di Kota Bandung ini, Pasar Kosambi, ini malah lebih, stoknya lebih. Artinya itu orang sudah enggak antre, mungkin membeli seperlunya karena barangnya tersedia, harganya stabil,” ujarnya.Zulhas mengungkapkan Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan pelaku usaha minyak goreng untuk mengadakan minyak goreng curah kemasan sederhana dengan merek 'Minyakita'.Tujuannya agar masyarakat dapat membeli minyak goreng curah dalam kemasan sederhana di ritel modern dengan harga Rp14 per liter dengan lebih aman dan higienis.“Saya akan undang pengusaha-pengusaha, produsen minyak goreng, untuk mengemas minyak curah menjadi kemasan sederhana. Sehingga nanti masyarakat, ibu-bu, kalau dia belanja ke supermarket, ada minyak goreng yang harganya Rp14 per liter dengan merek Minyakita," jelasnya.Dalam sidak tersebut, Zulhas juga memastikan harga bahan-bahan pokok stabil."Harga sembako stabil, tidak ada kenaikan lagi," pungkasnya.