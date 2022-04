Wamendag: Jelang Lebaran, Pasokan dan Harga Bapok di Manado Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Manado, Sulawesi Utara, terpantau aman dan stabil. Dengan pasokan yang terjaga ini, Wamendag berharap masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan menyambut Lebaran dengan tenang tanpa rasa khawatir."Melalui pantauan kami, terlihat ketersediaan bapok di wilayah Manado aman. Hal yang paling penting adalah stok aman, karena ini menjadi sesuatu yang diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi," ucap Jerry saat meninjau langsung Pasar Bersehati, Manado, dalam keterangan tertulis, Senin, 11 April 2022.Dalam kunjungannya, Jerry turut memastikan ketersediaan minyak goreng juga aman dan tercukupi. Program Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter telah berlaku efektif di pasar ini dan para pedagang berkomitmen untuk menjual minyak goreng curah sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.Ia menekankan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, untuk memastikan pasokan selalu terjaga."Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu sigap memantau dan memastikan ketersediaan stok bapok di masing-masing daerah,” ungkap Jerry.Berdasarkan hasil pantauan, harga beras premium tercatat Rp12 ribu per kilogram, gula pasir Rp16 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan premium (Bimoli) Rp27 ribu per liter, daging sapi Rp125 ribu per kilogram.Kemudian daging ayam Rp33 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp27 ribu per kilogram, bawang merah Rp36 ribu per kilogram, bawang putih Rp36 ribu per kilogram, terigu Rp12 ribu per kilogram, dan cabai merah keriting Rp45 ribu per kilogram.