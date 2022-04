Emas Antam 24 Karat Turun Rp1.000/Gram

Emas batangan 1 gram Rp981 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,906 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,839 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,709 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,340 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,178 juta.

Emas batangan 50 gram Rp46,255 juta.

Emas batangan 100 gram Rp92,3 juta.

Emas batangan 250 gram Rp230 juta.

Emas batangan 500 gram Rp460 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp921,6 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam , Rabu, 27 April 2022, harga emas Antam turun Rp1.000 ke posisi Rp981 ribu per gram. Serupa, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam dihargai sebesar Rp885 ribu per gram atau turun Rp1.000 per gram dalam sehari.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Rabu, 27 April 2022:Emas dunia menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), sedikit pulih dari penurunan ke level terendah lebih dari satu bulan di sesi terakhir. Hal itu karena investor mencari perlindungan pada aset-aset aman dari kekhawatiran terhentinya pertumbuhan global dan melonjaknya inflasi.Mengutip Antara, Rabu, 27 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di Divisi Comex New York Exchange terdongkrak USD8,1 atau 0,43 persen menjadi USD1.904,10 per ons. Harga muncul kembali di atas level psikologis USD1.900 per ons, setelah sempat jatuh ke USD1.890,20 pada Senin, 25 April -terendah sejak 29 Maret.Sementara itu, logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun sebanyak 12,6 sen atau 0,53 persen, menjadi USD23,544 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD7,1 atau 0,78 persen menjadi USD912,1 per ons.