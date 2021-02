Sebagian Pabrik di Mukomuko Beli Sawit dengan Harga Lebih Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mukomuko: Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengungkapkan hanya sebagian pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini yang membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani setempat dengan harga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya."Sebanyak 10 pabrik yang membeli TBS k elapa sawit milik petani di daerah ini, sebanyak enam pabrik di antaranya yang membeli TBS kelapa sawit petani dengan harga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya," kata Kasi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto, dikutip dari Antara, Rabu, 17 Februari 2021.Ia mengatakan hal itu setelah menerima data perkembangan harga tandan buah segar kelapa sawit pada 17 Februari 2021 dari sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini.Sedangkan harga sawit yang dibeli oleh empat pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini, katanya, yakni PT SSJA sebesar Rp1.750 per kilogram dan PT KAS sebesar Rp1.730 per kilogram, PT BMK sebesar Rp1.870 per kg, harga sawit di PT GSS sebesar Rp1.840 per kg, atau sama dengan sebelumnya.Dari sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini, harga terendah TBS kelapa sawit di PT KAS yakni sebesar Rp1.730 per kg dan tertinggi di PT USM sebesar Rp1.990 per kilogram.Ia berharap mudah-mudahan harga sawit yang dibeli oleh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini terus naik agar petani gembira karena kesejahteraannya meningkat dibandingkan sebelumnya.Enam pabrik yang membeli sawit lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, yakni PT KSM membeli sawit petani dengan harga sebesar Rp1.820 per kg, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.790 per kg.Harga sawit di PT MMIL naik dari sebesar Rp1.790 per kg menjadi Rp1.820 per kg, harga sawit di PT SSS naik dari sebesar Rp1.780/kilogram menjadi Rp1.820 per kg, harga sawit di PT SAP naik dari sebesar Rp1.780 per kg menjadi Rp1.820 per kg, harga sawit di PT DDP naik dari sebesar Rp1.820 per kg menjadi Rp1.850 per kg, harga sawit di PT USM naik dari sebesar Rp1.970 per kg menjadi Rp1.990 per kg.(SAW)