Cadangan Migas Nasional Diyakini Lampaui Target di 2021

Penambahan cadangan migas secara signifikan diperkirakan terjadi di November dan Desember 2021. SKK Migas memperkirakan setidaknya capaian RRR di akhir tahun adalah sebesar 186 persen. Jika usulan insentif disetujui pemerintah, capaian RRR 2021 diperkirakan bisa mencapai 240 persen.

Sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan persetujuan insentif dari pemerintah. Ia mengatakan POD yang masih dalam proses pembahasan tersebut akan memberikan tambahan cadangan migas yang sangat besar.



"Jika semuanya berjalan lancar maka diperkirakan di akhir tahun ini RRR bisa mencapai 240 persen," kata Benny, dalam keterangan resminya, Rabu, 6 Oktober 2021.

Terkait peningkatan produksi migas nasional, tambahnya, POD yang berpotensi memberikan tambahan cadangan migas yang besar dan membutuhkan insentif berasal dari wilayah kerja yang saat ini sudah berproduksi. Pengajuan POD oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di blok yang sudah beroperasi menunjukkan masih besarnya potensi migas yang ada di blok tersebut.

Pemberian insentif untuk industri hulu migas sepanjang 2020 sampai Agustus 2021 telah memberikan kontribusi positif bagi negara dan peningkatan daya saing industri nasional. Pelaksanaan insentif hulu migas memberikan tambahan pengembangan lapangan minyak dan gas melalui persetujuan POD dan sejenisnya serta pemutakhiran cadangan.



Dampak positif yang dihasilkan dari insentif tersebut antara lain penambahan cadangan minyak dan gas sebesar 465,5 MMBOE dan penambahan penerimaan negara sekitar USD2,9 miliar atau sebesar Rp42 triliun. Selain itu, insentif hulu migas mampu menambah investasi pemboran dan fasilitas produksi sebesar USD3,5 miliar atau sekitar Rp50 triliun.



Hal itu meliputi pengeboran 88 sumur pengembangan, 15 sumur injeksi, 32 reaktivasi sumur, satu smur step out, konstruksi, dan pemasangan fasilitas produksi. Insentif tersebut juga meningkatkan daya saing hulu migas Indonesia, dengan pihak kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat manfaat yaitu pendapatan sebesar USD1,5 miliar atau sekitar Rp21,75 triliun.

