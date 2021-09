Mendag: Selama PPKM Harga Stok Bahan Pokok Terkendali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi melaporkan harga dan stok kebutuhan pokok di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) cukup terkendali. Diharapkan kondisi tersebut bisa terus terjaga dan mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa-masa mendatang."Harga stok bahan pokok di masa PPKM juga terkendali dan stabil," kata Lutfi, dalam sebuah konferensi pers virtual, Jumat, 17 September 2021.Ia menyebutkan sebagian besar komoditas seperti beras, gula pasir, daging sapi, telur ayam ras, bawang merah, kedelai, dan bawang putih mengalami penurunan harga. Dirinya memastikan stok komoditas tersebut cukup hingga dua bulan ke depan."Stok barang kebutuhan pokok tersedia dengan ketahanan untuk satu sampai dua bulan ke depan baik untuk komoditas yang saya sebutkan tadi," ujarnya.Mengutip Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan harga beras premium dan beras medium per 16 September 2021 masing-masing Rp12.300 per kg dan Rp10.300 per kg.Lalu, harga gula pasir sebesar Rp13 ribu per kg, daging sapi sebesar Rp125.600 per kg, telur ayam ras sebesar Rp24.200 per kg, kedelai sebesar Rp12.400 per kg, bawang merah sebesar Rp28.900 per kg, dan bawang putih sebesar Rp28.300 per kg.