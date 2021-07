Pegadaian Ajak Masyarakat Tukar Sampah dengan Tabungan Emas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kota Pekanbaru: PT Pegadaian (Persero) bina pengelola Bank Sampah Pekanbaru tergabung dalam Bank Sampah The Gade Clean and Gold untuk bisa mengajak masyarakat menabung sampah yang sudah dipilah dan setiap sampah yang disetor akan diubah nilai rupiahnya ke dalam saldo tabungan emas."Jadi, selain turut serta mengurangi sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir dari rumah, masyarakat juga mendapatkan manfaat investasi yang dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan tidak memberatkan," kata Kepala Bagian PKBL & CSR Pegadaian Kantor Wilayah II, Irwan di Bank Sampah The Gade Clean and Gold, PT Pegadaian, dikutip dari Antara, Minggu, 4 Juli 2021.Dia mengatakan masih dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan minat investasi, maka Pegadaian menggelar lomba Memilah Sampah Menabung Emas secara serentak di 70 Bank Sampah Binaan Pegadaian di seluruh Indonesia, juga wilayah kerja Pegadaian Kanwil Pekanbaru, akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Kota Batam, dan Kota Padang, pada 3-24 Juli 2021."Caranya masyarakat mendaftarkan diri menjadi peserta lomba di Bank Sampah The Gade Clean and Gold. Masyarakat membawa sampah yang sudah terpilah dari rumah ke Bank Sampah The Gade Clean and Gold, setiap Sabtu, mulai 3-24 Juli 2021, dan akan ditimbang beratnya," jelasnya.Adapun empat jenis sampah yang akan ditimbang yakni, sampah plastik Rp3.000 per kg, sampah kertas Rp2.500 per kg, sampah kardus Rp2.000 per kg dan sampah logam Rp4.000 per kg."Nilai rupiah sampah yang ditimbang berdasarkan berat sampah tadi akan diubah ke Tabungan Emas di akhir periode lomba. Akan ada juara pada 2 kategori ini. Untuk terpilih sebagai juara minimal berat sampah yang disetorkan 100 ribu," katanya.(SAW)