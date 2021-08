Agen Travel Online Optimistis Pertumbuhan Bisnis 2021 Moncer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Agen travel online tiket.com meyakini kinerja bisnis sepanjang 2021 akan lebih baik dibanding tahun lalu. Optimisme tersebut seiring kembali bergairahnya industri pariwisata dan meningkatnya permintaan tiket perjalanan.Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com Gaery Undarsa mengatakan berkaca dari realisasi kinerja bisnis tiket.com di kuartal II-2021 yang lebih baik dibanding periode yang sama, transaksi di semua lini produk tiket.com meroket rata-rata hingga 700 persen.Ia bilang angka transaksi tiket pesawat meningkat 400 persen, transaksi akomodasi terdongkrak 600 persen, serta transaksi hiburan dan travel esensial di tiket To Do tumbuh 1.100 persen. Selain itu angka unduh aplikasi tiket.com pun naik 2,5 persen."Tahun lalu di kuartal II adalah waktu yang paling parah di industri pariwisata karena semua dipaksa tutup. Di tahun ini benar-benar demand tinggi, orang mulai nggak sabar untuk bepergian, wisata mulai banyak yang ke Bali, Jogja dan Labuan Bajo. Luar biasa pertumbuhannya," kata Gaery di Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021.Meskipun di kuartal ketiga ini ada kebijakan PPKM, namun Gaery mengaku pihaknya telah mempersiapkan berbagai skenario sebagai upaya untuk meredam dampak tersebut.Pihaknya juga optimistis pada kuartal keempat dengan program vaksinasi yang lebih masif akan berpengaruh positif pada bisnis tiket.com. Bahkan tiket.com pun telah membuka sentra vaksinasi di Jakarta untuk umum. Ke depannya direncanakan akan membuka di kota lainnya."Pada saat vaksinasinya sudah masif dan angka kasusnya menurun, kuartal keempat mudah-mudahan Indonesia sudah dalam kondisi yang lebih baik dari sekarang," ujar dia.Di internal tiket.com pun manajemen mengharuskan seluruh karyawan untuk ikut vaksin. Chief People Officer tiket.com, Dudi Arisandi mengatakan pihaknya mempekerjakan sekitar 1.000 karyawan. Ia bilang di tengah pandemi, pihaknya juga kembali menyabet penghargaan HRAsia Best Company to Work For in Asia dan HRAsia Most Caring Companies Award 2021."Salah satu faktor penting mungkin yang kita bisa menjaga karyawan tetap produktif, bersyukur sampai hari ini kita tiket.com enggak melakukan layoff dan nggak ada pemotongan gaji walaupun industri kita ini sangat terdampak," kata Dudi.Tahun ini, tiket.com juga genap berusia 10 tahun. Dalam rangka memperingati hari jadi tersebut serta mendorong masyarakat untuk kembali berwisata ketika kondisi sudah aman untuk berpergian, tiket.com menyiapkan berbagai promo diskon perjalanan,VP Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari mengatakan selama delapan hari sejak 10-17 Agustus, pihaknya memberikan diskon mencapai 50 persen serta ekstra diskon hingga Rp1 juta untuk semua fitur mulai dari pembelian tiket pesawat, kereta api, tiket hotel, tiket homes, tiket To Do hingga layanan jasa sewa kendaraan."Walaupun proses vaksinasi tengah berjalan, kami tetap mengajak masyarakat agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik selama dalam perjalanan atau tengah berwisata. Tiket.com turut mengajak masyarakat untuk selalu merencanakan liburan dengan matang, agar aman dan nyaman sesuai keinginan hati," jelas Risa.(Des)