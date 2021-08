Menperin Apresiasi Prokes di Industri Kosmetik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi penerapan protokol kesehatan (prokes) yang apik di industri kosmetik nasional sehingga tidak ada kasus covid-19 di industri tersebut.Hal itu dikemukakan usai bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau keberlangsungan produksi industri lokal di tengah masa pandemi dan memantau penerapan protokol kesehatannya.Perusahaan yang disambangi para Menteri Kabinet Indonesia Maju ini adalah PT Paragon Technology and Innovation, produsen kosmetik dengan Wardah sebagai salah satu merek yang dikenal.“Kami memberikan apresiasi kepada adalah PT Paragon Technology and Innovation, sebagai salah satu industri kritikal yang telah menerapkan prokesnya sangat baik sesuai laporan IOMKI yang disampaikan ke Kemenperin. Pada laporan IOMKI periode pelaporan 3-5 Agustus 2021 dinyatakan tidak ada karyawan yang terpapar covid-19,” ungkap Agus dilansir Antara, Rabu, 11 Agustus 2021.Di samping itu, Agus juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Paragon Technology Indonesia atas inovasi dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.“Ini salah satu perusahaan kosmetik milik anak bangsa yang 100 persen PMDN, dan bisa dikatakan sebagai pionir bagi produk kosmetika halal di Indonesia. Semoga bisa menginspirasi perusahaan lain untuk membuat produk serupa,” tuturnya.Agus mengemukakan, industri wellness merupakan sektor industri yang tumbuh dan berkembang seiring gaya hidup masyarakat.“Sebab, pada kuartal II-2021, sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional dapat tumbuh gemilang sebesar 9,15 persen di tengah masa pandemi,” ungkapnya.PT Paragon Technology and Innovation merupakan salah satu potensi industri kosmetik lokal yang mampu berdaya saing di kancah global. Perusahaan dengan kapasitas terpasang sebesar 7.700 ton per tahun ini telah menembus pasar ekspor.“Potensi pasar global produk kosmetik mencapai 569 miliar dolar pada tahun 2020. Sekarang pabrik ini telah berhasil memasuki pasar ekspor ke negara Malaysia, Timur Tengah dan lain-lain. Pada tahun 2020, perusahaan telah mengekspor produk kosmetik dan perawatan wajah dengan merek Wardah senilai Rp22,9 miliar,” sebutnya.Agus berharap adalah PT Paragon Technology and Innovation terus berinovasi sehingga dapat memanfaatkan PP No. 45 Tahun 2019 tentang pemberian insentif super tax deduction untuk vokasi sebesar 200 persen maupun inovasi 300 persen.“Diharapkan, dengan adanya fasilitas insentif fiskal ini, semakin banyak industri kosmetik yang melakukan inovasi baik di produk maupun bahan baku kosmetik sehingga menjadi lebih beragam serta pada akhirnya menurunkan ketergantungan impor produk dan bahan baku kosmetik dan meningkatkan daya saing,” ujarnya.Group CEO Paragon Harman Subakat menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Paragon dinilai holistik sehingga dapat menjaga karyawan, masyarakat sekitar hingga masyarakat Indonesia secara luas untuk terjaga dan segera pulih dari dampak-dampak pandemi.Beberapa upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk pencegahan covid-19, antara lain adaptasi pola kerja, penyesuaian infrastruktur untuk menjaga protokol kesehatan, testing rutin dan adanya sistem tracing, serta memfasilitasi dan mendorong Paragonian dan keluarga untuk melakukan vaksinasi.Selain itu, Paragon konsisten membantu pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan covid-19 melalui program CSR perusahaan.Sejak pandemi masuk ke Indonesia awal 2020 lalu hingga saat ini Paragon telah menyalurkan bantuan alat kesehatan, APD, tabung oksigen kepada ratusan rumah sakit di Indonesia, dukungan untuk shelter isolasi mandiri, dukungan untuk sentra vaksinasi serta dukungan untuk ketangguhan kesehatan mental tenaga kesehatan.(DEV)