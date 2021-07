Pembangunan Embung Diharapkan Dongkrak Penghasilan Petani Pandeglang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Sarwo Edhy. Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)

(Dengan embung, petak sawah yang sebelumnya tidak bisa ditanam padi menjadi produktif karena teraliri air yang tersalur dari embung. Foto: Dok. Renjana Pictures/Febri)

Pandeglang: Kementerian Pertanian (Kementan) tidak berhenti berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan infrastruktur. Salah satu wujud pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi fokus Kementan ialah embung.Sebagai contoh, embung yang dibangun di Desa Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Embung tersebut dibangun dengan ukuran sekitar 122 meter persegi dan bisa menampung debit air kurang lebih 600 meter kubik, dengan kedalam sekitar 1,3 meter.Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Sarwo Edhy menjelaskan, kehadiran embung bisa mengairi sawah seluas sekitar 24 hektare yang berada di sekitarnya. Hal ini akan mempermudah petani, khususnya petani padi di Desa Pagadungan dalam mengairi lahan sawahnya."Sumber airnya ada di depan saya dan ada juga di samping saya untuk disalurkan ke embung. Sumber air itu tidak pernah kering, sehingga petani bisa menanam lebih dari satu kali," kata Sarwo, Jumat, 9 Juli 2021.Kehadiran embung ini diharapkan bisa menambah indeks pertanaman (IP). Petani yang biasanya hanya menanam satu kali dalam satu tahun, sekarang bisa menanam dua kali, sehingga bisa dua kali panen. Bahkan ada yang bisa hingga tiga kali tanam dan panen.Ketua Kelompok Tani Tunas Hijau, Iing Tohiri, mengakui perubahan yang signifikan pada areal persawahan para petani di desa Pagadungan, dengan adanya embung sawah.“Dulunya hasil panen per hektarnya, menghasilkan kurang lebih 5,5 ton per hektare. Setelah adanya embung ini jadi 6,2 ton per herktare. Jadi ada penambahan gitu,” tutur Iing.Petak sawah yang sebelumnya tidak bisa ditanam padi, menurut Iing, menjadi produktif karena bisa ditanam padi, karena teraliri air yang tersalur dari embung."Embung juga berfungsi untuk memelihara ikan (mina padi), sehingga petani tidak hanya panen padi saja, bisa panen ikan juga. Begitu juga kalau petani mau menanam jeruk di pematang akan lebih baik untuk tambahan penghasilan. Kita sosialisasikan untuk mendorong penanaman multikomoditas," kata Staf Ahli Mentan asal Brebes ini.Mina padi tentunya dapat meningkatkan efisiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua atau lebih komoditas pertanian sekaligus.Pola tanam multikomoditas ini akan memberikan keuntungan bagi para petani. Artinya, dari penghasilan komoditas utama, ada tambahan penghasilan lain yang mungkin lebih besar hasilnya bagi petani atau kelompok tani."Tujuannya, agar petani bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga petani. Sehingga dengan adanya bantuan mekanisasi dan anggaran infrastruktur yang memadai diharapkan para petani bisa mengubah pola pikirnya dari pola bertani tradisional ke pola modern dengan pendekatan mekanisasi," kata Sarwo Edhy.Kementan, kata Sarwo, juga turut membantu petani dalam meningkatkan produktivitas padi. Dalam upaya ini, Kementan memberikan bantuan benih unggul bersertifikat kepada petani. Diharapkan, panen padi yang biasanya lima ton per hektare, bisa meningkat enam ton per hektare."Secara langsung, petani akan mendapat tambahan tersebut dan otomatis kehidupannya lebih sejahtera," imbuhnya.Untuk itu, Sarwo meminta kepada kepala dinas pertanian dari berbagai daerah untuk segera mencarikan sumber mata air dan segera mengajukan program pembangunan embung. Seperti yang sudah diterapkan di Desa Pagadungan ini."Terutama lahan sawah yang pertanamannya masih IP 1, namun ada potensi tanam hingga dua kali. Silakan saja. Yang penting kuncinya ada sumber mata air. Meskipun sumber mata air ada di bawah, bisa kita tarik ke atas melalui program pipanisasi dan pompanisasi," pungkasnya.Pembangunan infrastruktur pertanian khususnya embung, menjadi bentuk nyata dari pola pertanian modern dengan usaha pertanian gabungan (combined farming), sehingga bisa meningkatkan profitas per hektarnya, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.Pembangunan embung sendiri melibatkan warga sekitar dengan model kerja padat karya. Bantuan dana dari Kementerian Pertanian melalui program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)ini diserahkan langsung ke rekening kelompok tani untuk pembiayaan bangunan embung tersebut.(ROS)