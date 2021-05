Pertamina Berpeluang Naikkan Harga BBM

Jakarta: PT Pertamina (Persero) berpeluang untuk melakukan penyesuaian terhadap harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ). Hal ini seiring dengan kenaikan harga minyak dunia sepanjang 2021.

Ia menuturkan berdasarkan Kepmen tersebut dijelaskan bahwa perhitungan menggunakan rata-rata harga publikasi MOPS atau Argus, dengan satuan USD per barel periode tanggal 25 pada dua bulan sebelumnya, sampai dengan tanggal 24 satu bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan.

Contohnya, Shell telah dua kali melakukan penyesuaian harga pada awal Maret dan April 2021 dimana saat ini harga BBM Shell jenis Reguler (RON 90) sebesar Rp10.520 per liter, Super (RON 92) Rp10.580 per liter, V-Power (RON 95) Rp11.050 per liter dan Diesel Rp10.590 per liter.



Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual BBM Pertamina. Saat ini harga Pertalite (RON 90) sebesar Rp7.650 per liter, Pertamax (RON 92) sebesar Rp9.000 per liter dan Pertamax Turbo (RON 98) sebesar Rp9.850 per liter.

Kendati demikian, Mamit meyakini jika Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina tetap berada di bawah harga BBM swasta lainnya, mengingat Pertamina sebagai BUMN akan mempertimbangan daya beli masyarakat.



"Harga BBM milik Pertamina masih paling kompetitif dibandingkan SPBU swasta lain, tapi dari sisi kualitas saya yakin tetap sama dan tidak ada pengurangan sama sekali," ungkapnya.



Menurutnya, jika Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga justru berpotensi akan memberi dampak pada keuangan Pertamina kedepannya.

