Harga Lada di Kalbar Masih di Kisaran Rp50 Ribu/Kg

Pontianak: Harga lada putih biji di Kalbar saat ini masih di kisaran Rp50 ribu-an per kilogram (kg) dan belum mengalami kenaikan signifikan sejak tiga tahun terakhir."Harga lada putih biji di tingkat petani belum ada kenaikan yang signifikan karena saat ini baru mencapai Rp50 ribu-an per kg," ujar satu di antara petani lada di Kabupaten Sambas, Montel, dikutip dari Antara, Minggu, 28 Februari 2021.Ia menjelaskan dengan harga yang ada saat ini meski belum sesuai harapan petani, namun harga sudah tembus Rp50 ribu per kg."Beberapa waktu lalu bahkan anjlok harga hanya di Rp40 ribu per kg. Harga tersebut tentu membuat rugi dan petani tidak semangat," jelas dia.Ia berharap di tahun ini harga lada pulih, paling tidak menurutnya harga tembus Rp70 ribu per kg. "Kalau harga Rp70 ribu-Rp100 ribu per kg tentu ini menjadi harapan. Biaya produksi akan bisa terlewati," kata dia.Menurut petani Lada Batu Layar, Desa Sendoyan tersebut, kondisi harga lada yang belum membaik diperparah lagi kondisi sebagian besar lada petani mati dampak banjir yang terjadi belum lama ini."Saat ini lada petani mengalami kematian. Lada menguning dan mati dampak terendam banjir belum lama ini," ujar dia.Harga lada yang belum baik juga dikeluhkan petani lada di Kabupaten Landak, Abin. Menurut Abin harga lada di daerahnya masih di kisaran Rp50 ribu per kg."Dulu harga lada pernah tembus Rp190 ribu per kg dan kini dalam tiga tahun terakhir hanya di harga Rp50 ribu per kg. Kita berharap lada tahun ini bisa baik. Sehingga menjadi andalan masyarakat sebagai sumber pendapatan petani," jelas dia.Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero menyebutkan bahwa saat ini ada 11 ribuan hektare lada di Kalbar. "Sentra lada di Kalbar sendiri yakni di Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sanggau dan Sintang. Produksi kita lebih dari 24 ribu ton biji kering," jelas dia.Ia menjelaskan bahwa lada adalah komoditas dunia. Sehingga harga biji tergantung dengan fluktuasi pasar global."Solusinya memang harus diolah karena akan meningkatkan nilai tambah yang signifikan. Tantangannya pasar untuk produk olahan berupa lada bubuk harus stabil. Maksudnya pasarnya jelas terutama di pasar moderen," kata dia.(SAW)