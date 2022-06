Harga Buyback Emas Antam Turun Rp5.000/Gram

Emas batangan 1 gram Rp993 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,926 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,864 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,740 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,42 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,437 juta.

Emas batangan 50 gram Rp46,795 juta.

Emas batangan 100 gram Rp93,5 juta.

Emas batangan 250 gram Rp233 juta.

Emas batangan 500 gram Rp466 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp933 juta.

Harga emas dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Harga buyback emas Antam turun Rp5.000 per gram.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Rabu, 22 Juni 2022, harga emas Antam ke posisi Rp993 ribu per gram atau turun Rp6.000 per gram. Sedangkan harga pembelian kembali (buyback) emas Antam dihargai sebesar Rp871 ribu per gram atau turun Rp5.000 per gram dalam sehari.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Rabu, 22 Juni 2022:Mengutip Antara, Rabu, 22 Juni 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, melemah USD1,8 atau 0,1 persen menjadi USD1.838,80 per ons. Sedangkan pasar AS tutup pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) untuk hari libur umum Juneteenth atau hari kebebasan.Emas berjangka merosot USD9,3 atau 0,5 persen menjadi USD1.840,60 pada Jumat, 17 Juni, setelah melonjak USD30,3 atau 1,67 persen menjadi USD1.849,9 pada Kamis, 16 Juni, dan terangkat sebanyak USD6,1 atau 0,34 persen menjadi USD1.819,60 pada Rabu, 15 Juni.