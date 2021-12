Strategi Kemenperin untuk Dukung Visi Ekonomi Syariah Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan strategi untuk mendukung visi ekonomi syariah nasional yaitu menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin Junaidi Marki mengatakan, ada empat strategi utama yang disiapkan Kemenperin dalam mendorong ekonomi syariah. Keempat strategi ini disesuaikan dengan upaya pemerintah mendorong sejumlah sektor seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi digital."Adapun empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Desember 2021.Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, umat muslim dunia membelanjakan sekitar USD2,02 triliun untuk kebutuhan di bidang makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya. Angka ini meningkat 3,2 persen dibandingkan 2018 lalu.Untuk mendukung industri halal tadi, Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan, Kemenperin memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di Tanah Air yang telah berperan aktif dalam upaya pengembangan produk halal. Kegiatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2021."Dalam rangkaian IHYA 2021, telah dilaksanakan proses sosialisasi hingga terkumpul sebanyak 145 peserta dari berbagai sektor industri. Jumlah tersebut menunjukkan antusiasme dan kesadaran para pelaku industri kita akan peluang pengembangan produk halal," ujar dia.Terdapat tujuh kategori, yakni best halal innovation, best social impact initiative, best halal supply chain, best small enterprise, best halal industry estate, best export expansion, dan best halal financial support. Dody optimistis ajang IHYA 2021 bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi para pelaku industri dalam pengembangan produk halal."Selain itu, akan menciptakan wirausaha dan inovasi baru di dalam pengembangan industri halal. Hal ini tentu sangat penting dalam mendorong Indonesia menjadi pemain halal tingkat global. Kategori-kategori yang ada dalam Indonesia Halal Industry Awards 2021 sendiri merupakan gambaran dari strategi untuk mendukung visi ekonomi syariah nasional," pungkasnya.