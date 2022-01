PTPP Mulai Bangun Gedung IT Mandiri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP mulai melaksanakan proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi, Jakarta Barat . Pembangunan proyek ini ditandai dengan peletakan batu pertama, dan ditargetkan rampung pada akhir 2023."Kami berharap dapat menyelesaikan pembangunan proyek Gedung IT Mandiri Bumi Slipi dengan kualitas terbaik dan tepat waktu," kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Januari 2022.Novel menjelaskan, proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi yang dimiliki PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini dikerjakan secara Kerja Sama Operasi (KSO) oleh PTPP dan Arkonin dengan menggunakan metode design and build."Gedung IT Mandiri Bumi Slipi merupakan salah satu bangunan landmark Bank Mandiri yang berlokasi di lahan eks perumahan dinas Griya Bumi Slipi Jalan S. Parman, Jakarta Barat," terangnya.Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan PTPP antara lain perencanaan, persiapan, pekerjaan landscape, pekerjaan struktur, pekerjaan baja, pekerjaan arsitektur, pekerjaan Mechanical Electrical & Plumbing (MEP), dan sebagainya.Pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi dibangun di atas lahan seluas 11.303 meter persegi. Gedung yang direncanakan dibangun setinggi 32 lantai ini memiliki luas total bangunan 70.028 meter persegi.Gedung ini nantinya dilengkapi area parkir enam lantai dan satu lantai basement yang dapat menampung total 418 lot mobil, serta dilengkapi fasilitas penunjang lain seperti masjid, food court, area komersial, sport area, serta lansekap di atas gedung.Bentuk bangunan Gedung IT Bumi Slipi menerapkan bentuk gedung yang ikonik dengan bentuk yang tidak simetris di bagian bawah dengan material modern. Pada bagian bawah berupa fasilitas lanskap dengan konsep borderless yang menyatu dengan pedestrian kota."Groundbreaking ceremony ini merupakan milestone penting dari sebuah tahapan pembangunan high rise building, dengan pekerjaan struktur akan mulai dilaksanakan," tutup Novel.