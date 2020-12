Lapangan Sukowati Tambah Produksi Minyak 1.000 Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bojonegoro: PT Pertamina EP terus mengupayakan peningkatan produksi minyak salah satunya melalui Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field. Upaya peningkatan dilakukan dengan program well intervention di Sumur SKW-30 yang terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur."Alhamdulillah upaya kami melalui well intervention di Sumur SKW 30-Sukowati Field memberikan hasil yang menggembirakan. Sukowati Field mendapat tambahan 1.034 BOPD dari upaya tersebut," ujar Asset 4 General Manager PT Pertamina EP Deddy Syam, dalam keterangan resminya, Kamis, 24 Desember 2020.Deddy mengatakan dalam pelaksanaan well intervention tersebut dilaksanakan cementing atau penyemenan pada sumur pengeboran ulang kemudian dilakukan analisa carbon oxygen log untuk mengetahui kandungan hydrocarbon atau minyak, dan dilakukan upaya perforasi dan stimulasi."Kami lakukan upaya analisa mendalam terhadap potensi dibawah permukaan tanah dan kami optimalkan teknologi penyemenan (microcement), pemanfaatan CO log, teknologi Stimulasi & perforasi, alhamdulillah berhasil," ujar Deddy.Saat ini pihaknya menghadapi tantangan decline rate atau penurunan alamiah yang sangat tajam. Produksinya bertahan di angka 6.000-an barel per hari (bph). Namun dengan well intervention, produksi diyakini bisa bertambah hingga 1.000 bph."Berkat tambahan dari hasil well intervention sumur SKW 30 tersebut, produksi Sukowati yang menjadi sekitar 6.958 bph. Kami akan upayakan agar produksi tetap berada di kisaran 8.450 bph hingga akhir 2020," pungkas Deddy.(ABD)