Perbaiki Kinerja, KAI Optimalkan Komersialisasi Aset

Joni menjelaskan bentuk komersialisasi non angkutan KAI berupa kerja sama pemanfaatan aset stasiun, sarana, ROW (right of way), Non ROW, maupun museum.Untuk kerja sama pemanfaatan aset di stasiun, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai titik stasiun seperti ruangan, bangunan, gedung, gudang, dan tanah untuk lokasi promosi, minimarket, gudang, cafe, ATM, dan sebagainya.Adapun kerja sama pemanfaatan aset berupa sarana, KAI menyediakan kereta makan, kereta wisata, entertainment on board, mesin perawatan jalan rel dan prasarana penunjang, serta Jasa Balai Yasa/Dipo.Sementara untuk pemanfaatan ROW atau aset KAI yang berada di sepanjang jalur kereta api aktif, KAI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan aset seperti penanaman fiber optik, pipa air, pipa gas, dan pipa minyak.Sedangkan untuk non ROW atau aset KAI yang berada di luar wilayah stasiun dan ROW, aset-aset KAI dapat dimanfaatkan sebagai kantor, rumah makan, parkir, dan sebagainya."Pada prinsipnya pemanfaatan aset dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu operasional kereta api dan tidak mengubah status kepemilikan pada aset yang dimanfaatkan," ujar Joni.Joni menjelaskan pendapatan KAI di sektor komersialisasi non angkutan menunjukkan tren positif. Di 2019, pendapatan KAI di sektor tersebut adalah Rp719,1 miliar, naik 19 persen dibanding pada 2018 yaitu sebesar Rp606,3 miliar. Lalu, di 2020 menjadi Rp625,9 miliar dikarenakan adanya pandemi covid-19.