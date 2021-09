Program Pengelolaan SDM Dukung Peningkatan Kinerja PGN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pandemi covid-19 tidak menghentikan langkah human capital management dalam mengelola dan mengembangkan Perwira PGN untuk terus maju dan berkembang dalam mencapai visi dan misi perusahaan.Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Beni Syarif Hidayat mengatakan program pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di subholding gas ditujukan untuk mendukung keberhasilan perusahaan. Apalagi kini perusahaan telah bertransformasi menjadi bagian dari Holding Migas Pertamina.Pengelolaan SDM PGN juga membuahkan hasil positif di ajang Indonesia Human Capital Award (IHCA) VII 2021 yang diselenggarakan oleh Economic Review. Tiga penghargaan disabet PGN antara lain The Best of IHCA of The Year in Public Company, The Best Indonesia-HC Senior Leader of The Year, dan Best Company For Overall Industries untuk kategori Business Innovation; Human Capital Architecture; Human Capital Technology; serta Culture Integration."Ini merupakan apresiasi bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam hal pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui kolaborasi dan digital experience,” ucap Beni dalam keterangan resmi, Minggu, 26 September 2021.