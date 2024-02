KCIC Banting Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp150 Ribu, Gegara Sepi Penumpang?

Advertisement

Jakarta: PT Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC ) menerapkan skema dynamic pricing atau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh mulai keberangkatan per tanggal 3 Februari 2024.Penerapan skema tarif dinamis ini, memungkinkan penumpang mendapatkan tiket Kereta Whoosh dengan harga yang lebih murah di waktu tertentu.“Dalam skema baru ini memungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh,” kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangannya, Senin, 29 Januari 2024.Dengan diterapkannya skema baru itu, tarif Whoosh kelas Premium Economy akan berkisar mulai dari Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000, hingga Rp250.000.Eva juga menjelaskan, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis diantaranya jam sibuk atau jam non sibuk, momen liburan atau non liburan, hingga pada hari kerja ataupun akhir pekan.Terakhir Eva menambahkan, pada saat jam sibuk tarif yang ditawarkan akan lebih mahal, dan sebaliknya, tiket diluar jam sibuk ditawarkan lebih murah. Penerapan dynamic pricing ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional Whoosh.Selain strategi yang dilakukan melalui penerapan tarif dinamis, KCIC juga terus melakukan beragam peningkatan layanan untuk penumpang. Seperti saat ini, KCIC juga telah bekerja sama dengan 12 destinasi wisata, kuliner, dan penginapan yang ternama di wilayah Bandung dengan bentuk promo gratis tiket masuk atau diskon bagi masyarakat yang memiliki tiket Whoosh.12 destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan promo Free Entry diantaranya Dusun Bambu, Farmhouse, Floating Market, The Great Asia Afrika, Tepi Danau, Tepi Kota Healing, The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung, Dago Dream Park dan Papa Dino.Sementara itu, ada juga sejumlah destinasi wisata kuliner yang menawarkan promo diskon hingga 20 persen menggunakan tiket Whoosh seperti Baker Street Resto cabang Cimandiri, beragam restoran The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung serta The Lodge Camp & Village dari Stasiun Bandung.