Perkuat Layanan, Taspen Manfaatkan Digitalisasi dan Inovasi

Jakarta: PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen berkomitmen untuk memberikan pelayanan andal bagi seluruh peserta melalui transformasi digital dan beragam inovasi layanan terkini. Berbagai upaya digitalisasi telah dilakukan oleh Taspen.Pada 2023, Taspen menghadirkan aplikasi Taspen Customer Digital Services (TCDS), yakni upaya rasionalisasi atau penyatuan seluruh aplikasi eksisting di Taspen, seperti Taspen Otentikasi, Taspen One Hour Online Service (TOOS) dan Taspen Care.“Penguatan teknologi digital yang agile, andal, aman dan terintegrasi untuk operasional perusahaan (layanan dan investasi) serta penguatan platform teknologi informasi,” kata Direktur SDM dan Teknologi Informasi TASPEN Ovita Susiana Rosya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 November 2023.Adapun beberapa layanan pada aplikasi TDCS, antara lain Taspen Services Management, Taspen Membership Management, Customer Care Support, Content Management, Document Repository Management dan Identity & Access Management, TASPEN One HourOnline Service (TOOS) dan TASPEN Care.Ovita mengungkapkan, aplikasi TCDS menjadi sebuah aplikasi terintegrasi untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta dan meningkatkan kemudahan peserta dalam mendapatkan layanan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Taspen yang mengedepankan digitalisasi.“Agar tercipta Digital Ecosystem TASPEN Group, semuanya tertuang dalam IT Master Plan Perusahaan dan mendasari Rencana Jangka Panjang Perusahaan, serta arahan manajemen yang tertuang dalam policy statement,” kata Ovita.Untuk itu, Taspen meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2023 untuk kategori Best Digital Technology and IoT Implementation 2023 dan Best Chief Technology Officer (CTO) Indonesia Digital Innovation and Achievement Of The Year 2023 bagi Direktur SDM dan Teknologi Informasi Taspen Ovita Susiana Rosya.“Penghargaan ini diharapkan dapat terus meningkatkan inovasi digitalisasi layanan Taspen yang sesuai dengan kebutuhan para peserta. Ke depan, Taspen akan senantiasa berupaya aktif untuk memberikan pelayanan andal bagi seluruh peserta di Indonesia,” ujarnya.Untuk mendukung pengoptimalan layanan bagi peserta, TCDS menggunakan beberapa teknologi terkini, yakni Electronic Know Your Customer (autentikasi wajah dan KTP), pemanfaatan teknologi biometric dan enrollment, reprogramming aplikasi menggunakan microservice teknologi terbaru, modul dan fitur yang sama untuk seluruh platform (android dan iOS), serta peningkatan app security.Selain itu, untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data peserta, TCDS menerapkan security improvement yang sudah bersertifikasi ISO 27001:2013 (sertifikasi standar internasional terkait keamanan informasi), seperti network security, data protection, identity management, endpoint protection, dan server security.“Tercatat hingga bulan Oktober 2023, TASPEN memiliki 6,74 juta peserta, yang terdiri dari 3,68 juta peserta aktif dan 3,06 juta peserta pensiun. Upaya rasionalisasi melalui aplikasi TCDS ini diharapkan dapat memudahkan kebutuhan peserta dan sebagai bentuk aktif Taspen dalam menghadirkan inovasi digitalisasi yang sesuai dengan teknologi terkini,” ungkapnya.