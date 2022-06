Populer Ekonomi: Kenaikan Bunga The Fed Bisa Naikkan Pengangguran hingga Program Kartu Prakerja Disempurnakan

(HUS)

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Sabtu, 19 Juni 2022, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari kenaikan suku bunga Fed bakal naikkan tingkat pengangguran AS, hingga program Kartu Prakerja terus disempurnakan agar tepat sasaran.Berikut rangkuman berita selengkapnya:1. Kenaikan Suku Bunga Fed Bakal Naikkan Tingkat Pengangguran AS Federal Reserve memproyeksikan rencana agresifnya untuk memerangi inflasi akan menaikkan tingkat pengangguran yang levelnya sangat rendah sekarang ini. Hal itu merupakan hasil yang menurut Ketua Fed Jerome Powell diperlukan di pasar tenaga kerja yang terlalu panas yang penuh dengan ketidakseimbangan.Baca berita selengkapnya di sini 2. Harga Minyak Dunia Anjlok ke Level Terendah Diseret Kekhawatiran ResesiHarga minyak dunia anjlok sekitar enam persen ke level terendah empat minggu pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga oleh bank-bank sentral utama dapat memperlambat ekonomi global dan memangkas permintaan energi.Baca berita selengkapnya di sini 3. KSP: Program Kartu Prakerja Terus Disempurnakan Agar Tepat SasaranTenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan program Kartu Prakerja yang telah berjalan selama dua tahun terus disempurnakan. Hal itu baik dari sisi teknis maupun tata kelola agar tepat sasaran kepada penerima.Baca berita selengkapnya di sini 4. Kembangkan Desa Wisata, Sandiaga: Kuncinya KolaborasiMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pengembangan desa wisata di Indonesia. Menurut Sandiaga, perlu kolaborasi berbagai pihak mendatangkan cuan untuk masyarakat di desa wisata.Baca berita selengkapnya di sini 5. Harga CPO di Jambi Naik Rp369/Kilogram Harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Jambi pada periode 17-23 Juni 2022 kembali naik senilai Rp369 per kilogram dari Rp10.739 per kilogram menjadi Rp11.108 per kilogram. Sedangkan Tanda Buah Segar (TBS) naik Rp534 per kilogram dari Rp1.941 per kilogram jadi Rp1.975 per kilogram.Baca berita selengkapnya di sini