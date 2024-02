Selama 2023, PMN Salurkan Rp1,7 Triliun Sukuk Mudharabah

Advertisement

Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat penyaluran sukuk sebesar Rp1,72 triliun. Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 ini terdiri dari dua seri."Selama tahun 2023, kami (PNM) menyalurkan sukuk mudharabah senilai USD111,70 juta, setara dengan Rp1,721 triliun," kata Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PNM, Sunar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Februari 2024.Untuk itu, PNM mendapat penghargaan sebagai The Best Local Currency Sukuk of The Year in Indonesia dari Alpha Southeast Asia 17th Annual Best Deal & Solution Awards 2023.Sunar juga mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja bisnis sekaligus menawarkan produk investasi kepada masyarakat luas."Peran masyarakat dalam mendukung pertumbuhan kualitas usaha ultra mikro nasabah binaan kami salah satunya melalui partisipasi pembelian instrumen keuangan yang kami tawarkan," ungkapnya.PNM sebagai lembaga jasa keuangan nonbank terus berupaya memberikan pembiayaan dan pendampingan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha skala rumah tangga atau usaha ultra mikro."Penerbitan sukuk mudharabah menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan dana relatif murah yang disalurkan kepada nasabah," ujar dia.